Así suena ‘Humedad Rémix’ de Lola Índigo, Saiko y Alejo

Lola Índigo no para de sacar música. La artista granaína es una auténtica creadora de hits. Este verano ha lanzado AN1MAL y su debut en italiano Caramello. Esta última junto a Elettra Lamborghinu y Rocco Hunt. Pero no es lo único que tiene preparado la estrella de cara a estos meses.

Este mismo viernes, 8 de junio, Lola lanza el rémix de Humedad. Si hace unos días, Lola confirmaba que se sumaba a esta colaboración junto a Saiko y Alejo, ahora hemos podido escuchar cómo suena. ¡Todo gracias a un tiktok que ha subido junto a una de las tiktokers del momento, Lola Lolita!

La cantante y la influencer se han puesto delante de la cámara para bailar una de las partes. Se trata de uno de los versos que interpreta Lola Índigo en esta nueva versión. ¡Y suena bastante bien! De hecho, tiene mucho flow.

“Todo discreto. Coge el tema y vamos pa’ el hotel. Lleno el jacuzzi, cuzzi. Me pongo encima y take it easy. Sabes bien qué tal mi pussy”, canta Lola.

A pesar de que Humedad es una canción de 2021, su buena acogida durante estos meses ha hecho que Saiko quiera sacar una segunda versión junto a Alejo y Lola. Seguro que pega fuerte y que en TikTok miles de usuarios se suman a bailar la coreografía.

Lola Índigo en Sanfermines

Esta semana, Lola Índigo estará en las fiestas más famosas de Pamplona: Sanfermines. La cantante acudirá a la ciudad para interpretar algunos de sus temas y poner a los asistentes a bailar. Sin duda, una gran manera de dar el chupinazo este 6 de julio.

Pero no es, ni mucho menos, la única fecha que tiene este verano. Lola no va a parar. El 8 de julio estará en el Big Sound de Valencia; el 9 en Torre del Mar en el Weekendbeach; el 15, en el Festival Morriña; y el 16, en el Riverland Fest de Asturias. ¡Y eso es solo el principio! La cantante no va a parar y en agosto seguirá pasando por otros festivales como el Arenal Sound.