Britney Spears podría ser la protagonista de la Super Bowl 2023

De momento se trata solo de rumores pero la filtración sale del entorno más cercano a Britney Spears. Según esta fuente de la que se han hecho eco diferentes medios de comunicación en todo el mundo, la Princesa del Pop podría ser la gran protagonista de la Super Bowl 2023.

Por ahora todo está en fase de negociación ya que aún faltan casi 7 meses para el espectáculo del descanso del mayor evento deportivo en Estados Unidos. Sería un regreso estelar a los escenarios en un evento multitudinario después de lograr recuperar su independencia de la tutela judicial en la que había vivido durante más de una década.

La cantante parece querer recuperar el dominio total sobre su vida y si primero empezó con su faceta personal quedándose embarazada (aunque posteriormente perdió al bebé) y dando el "sí quiero" a su pareja desde hace años, Sam Asghari, ahora lo quiere hacer con su vida profesional.

Ya ha asegurado que su infierno personal vaya a ser contado en un libro biográfico y ahora puede estar preparando un regreso apoteósico en el que reivindicar ese trono que durante los 90 y los 2000 ostentó. Un escenario mundial donde volverían a sonar canciones como Toxic, Womanizer, Baby one more time o Oops!... I did it again.

Para Britney Spears sería su segunda aparición en la Super Bowl aunque la primera como estrella protagonista ya que en el año 2001 ya participó como invitada del show que protagonizaron Aerosmith, N Sync, Mary J Blige y Nelly.

De momento ni la NFL ni la propia cantante han confirmado o desmentido que las negociaciones estén en marcha y que la Princesa del Pop vaya a volver por todo lo alto en la Super Bowl 2023 que recogería el testigo de la oda al hip-hop que protagonizó el show de este año con artistas de la talla de Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent...

Si Britney Spears es finalmente la elegida por la organización de la liga estadounidense de fútbol americano podríamos estar ante uno de los shows más mediáticos en la historia de la Super Bowl ante un regreso esperadísimo. Hay que recordar que las estrellas del descanso no cobran por su actuación sino que cuentan con un presupuesto fijo para la escenografía, el cuerpo de baile, etc.