Chanel, sobre su nueva música: “Va a tener esencia latina”

Tras su paso en Eurovisión 2022, Chanel se ha convertido en una de los rostros más solicitados de la industria del entretenimiento. ¡Y no nos extraña! La joven se convirtió en una auténtica estrella sobre el escenario de Turín, devolviendo la ilusión a toda una generación de eurofans españoles. Porque España no quedaba en tan buena posición desde hacía 27 años. ¡Todo un éxito!

Aunque sigamos bailando y cantando SloMo (y lo seguiremos haciendo durante muchos meses más), Chanel está a punto de comenzar una nueva era. Hace unas semanas comunicaba que estaría en el reboot de Un Paso Adelante. Una serie que le va como anillo al dedo, teniendo en cuenta que baila, canta y actua. Pero esto no es lo único que tiene preparado. Chanel tiene nueva música en el bolsillo.

Este miércoles, 6 de julio, la artista ha acudido a los estudios de LOS40 para protagonizar un Twitch. La representante española de Eurovisión se ha sentado para charlar con nuestra compañera Cris Regatero sobre sus próximos proyectos. ¡Y vienen bastantes!

Chanel sobre su próxima música: "Sabrosura"

La artista nos ha contestado a la pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuándo va a sacar nueva música? "Os puedo adelantar que va a ser increíble. Obviamente va a tener esencia latina. Yo soy nacida en Cuba y me sale por los poros. Se vienen cositas pronto", ha dicho la artista. En unas palabras, Chanel ha definido su próxima música como "Sabrosura" y "Unexpected".

¿Le da miedo que no funcione su próximo tema?

Chanel se encuentra trabajando en su nueva música. Eso sí, quiere hacer las cosas bien y de manera lenta:



"Yo voy a dar lo mejor de mí. Estamos trabajando muchísimo. Igual que lo hice con el Benidorm Fest. Al final con el trabajo y el amor salieron cosas muy bonitas. Sé que hay gente que lo está esperando ya, pero no puede ser. Quiero dedicarle tiempo y cariño. Las cosas a fuego lento salen mejor. Os juro que estoy haciendo lo mejor que puedo. Si funciona, genial. Que no funciona, pues no nos quedamos con la duda"

Rémix de SloMo

Chanel también ha hablado sobre las posibilidades de sacar nuevas versiones de SloMo. Y no lo descarta. "Ayer hicimos una versión Latin Jazz de SloMo. Hay muchas posibilidades de SloMo", ha asegurado la cantante.

Cris Regatero le ha preguntado con qué artista le gustaría sacar la canción: "Con Shakira o Nathy Peluso".

Chanel también ha hablado de UPA Next y de su discurso en el orgullo.