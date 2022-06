Chanel está a punto de incorporarse al reparto de ‘UPA Next’, la segunda parte de ‘Un paso adelante’

Chanel y la actuación van de la mano. Aunque estamos más acostumbrados a verla bailar y cantar, como en SloMo, lo cierto es que la artista es tan polifacética como increíble. Años atrás, hemos podido disfrutar de algunos personajes interpretados por ella en series míticas de televisión como El Secreto de Puente Viejo, Águila Roja e incluso Gym Tony. Además, pronto aparecerá El Inmortal, una ficción de Movistar Plus, donde la representante de Eurovisión tendrá un papel.

El Inmortal cuenta la historia de un grupo de traficantes de cocaína de los años 90, llamado Los Miami, y el líder de la banda lleva el nombre de la serie. La ficción estará protagonizada por Álex García y Chanel tendrá un papel secundario dentro de ella y será la amiga de una de los personajes principales, Maui.

Benidorm, Turín y próximamente con los Miami en #ELINMORTAL. @ChanelTerrero es amiga de Maui, una de las protagonistas de nuestra serie original #MovistarPlus. Estreno próximamente 👀 pic.twitter.com/HzBqg8axGh — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) May 13, 2022

Sin embargo, las alarmas no se han encendido por la participación de en El Inmortal, anunciada el pasado mes de mayo, sino por una exclusiva de BLUPER. Atresmedia ultima todos los detalles para que Chanel se incorpore al reparto de UPA Next, el retorno de una de las series míticas de los 2000, UPA Dance (Un paso adelante).

Aún no está cerrado del todo, pero hay un interés muy grande por ambas partes. Por lo que, probablemente, veremos a Chanel en la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz. Si se confirma, la artista se unirá a un reparto en el que ya están confirmados tres de las personas míticas de la serie: Beatriz Luengo, Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz.

La gran ausencia del reparto original se encontrará en Pablo Pujol, quien finalmente no formará parte del regreso. El actor aseguró en una entrevista con José Yélamo que nadie le ha contactado para participar en UPA Next, por lo que intuye que no estará, aunque le encantaría. "Le tengo mucho cariño y fue algo muy importante de mi vida. Me hubiera gustado participar, pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones”, dijo en una declaración para El Español.

UPA Next es uno de los proyectos potentes de Atresmedia a través de su plataforma de pago, ATRESPlayer Premium. Pretenden remover las nostalgias del espectador, al igual que hicieron con Física o Química: el reencuentro, Los Protegidos: El Regreso, o la décima temporada de Los Hombres de Paco. En esta ocasión "los nuevos capítulos reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes", confirmaron desde el medio de comunicación.