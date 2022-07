Sam Ryder se da un pequeño baño de masas en un showcase exclusivo en Madrid

Uno no tiene la oportunidad de disfrutar todos los días de un artista del directo de un artista que ha rozado la victoria en Eurovisión. Y menos en un formato tan exclusivo en el que apenas un centenar de personas pudimos ver a Sam Ryder presentar en vivo algunas de las canciones que le han convertido en uno de los nuevos talentos emergentes a tener en cuenta en Reino Unido.

Bajo un sol de justicia ("nunca había pasado tanto calor en mi vida" bromeaba el inglés), el solista presentó canciones tan conocidas para el gran público como Tiny Riot o su bombazo Space Man con el que consiguió que Reino Unido alcanzara la mejor posición de los últimos 25 años en Eurovisión.

A Sam Ryder se le notan las ganas de pasárselo bien con su pasión por la música. Un sueño que por fin ha hecho realidad después de más de una década dedicándose de manera profesional a la música. Quién le iba a decir a él que iba a necesitar una pandemia mundial para estar confinado en casa y cantar versiones de sus canciones favoritas en TikTok.

Fue el paso que le permitió convertirse en el británico más seguido en esa red social (hasta la llegada de Ed Sheeran), que le llevó a ser objeto de admiración por artistas como Sia o Justin Bieber, que le llevó a Eurovisión y que le ha devuelto a Madrid a la azotea del Hard Rock Hotel para hacer las delicias de un centenar de seguidores que seguían alucinando con su rango vocal.

Y ese es otro punto fuerte de Sam Ryder, un artista al que un pequeño recinto le viene como anillo al dedo para conocer a su público con quién estuvo hablando y sacándose fotos durante más de media hora una vez que el exclusivo showcase hubo finalizado. Un pequeño baño de masas para una gran estrella que sigue siendo muy humana.

A @SamRyderMusic le encanta España 😍 Así ha cantado su 'Spaceman' en un pequeño showcase en el @HardRockHotels de Madrid 👨🏻‍🚀 #Eurovision pic.twitter.com/KLt2PmCceE — Eurovision-Spain.com | PrePartyES (@eurospaincom) July 5, 2022

Porque como recordó cuando estaba en mitad de una canción, el sueño ha terminado por convertirse en realidad y la vida de Sam Ryder cambió para siempre cuando su meteórica carrera tras años de esfuerzos empezó a despegar en TikTok.

There's nothing but space, man es el nombre de su primer álbum de estudio que publicará el próximo 14 de octubre (aunque aún no lo tiene terminado como confesó durante una entrevista con LOS40 que podréis leer muy pronto) precedido por su hit mundial eurovisivo y por un EP, The sun's gonna rise, que lanzó en 2021. El disco llegará con sorpresas gracias a una colaboración con David Guetta y Sigala.

Si no pudisteis disfrutarlo ayer, tranquilxs porque ha prometido que regresará. Y ya ha puesto fecha a su regreso a nuestro país. El artista británica presentará en vivo y en directo su debut discográfico en dos citas a finales de año: el 8 de noviembre en la 2 de Apolo y el 9 de noviembr en la Sala Mon Live de Madrid.