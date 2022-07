Este miércoles el Sálvame Mediafest ha vivido su gran noche Drag con una gala llena de color, alegría y performances imposibles que algunos han catalogado de bizarra y que, sin duda, era arriesgada, pero muy necesaria.

Finalmente, el jurado después de ver todas las actuaciones de la noche que nos dejaron grandes momentos se decantaron por su Drag favorita que no fue otra que Samanta Zamorana. El peluquero del programa se convirtió en el gran ganador al conseguir también la segunda posición del voto popular.

Pero, a diferencia del jurado, la audiencia tiene su clara favorita porque la que apuesta semana tras semana. Una vez más, le concedió su máxima puntuación a Rocío Carrasco.

El ave fénix

La hija de Rocío Jurado apareció en escena totalmente irreconocible llena de maquillaje y pedrería. Y al ritmo de Mónica Naranjo defendió su transformación en Rocío Tarrastro. Un personaje que le ha ayudado a crear su madrina, Priscilla.

“Se me va la cabeza”, decía nada más acabar debido al doble tocado que le habían puesto en la cabeza. “Tú ya no puedes llevar más encima”, corroboraba Jorge Javier Vázquez al que le surgía una duda.

“Cuando volváis a casa, ¿cuánto tiempo vais a tardar en quitaros el maquillaje?”, le preguntaba a Rocío. “Yo lo he pensado nada más llegar, pero luego me han dado unos truquitos y me han dicho que es fácil”, explicaba la colaboradora.

El jurado habla

Llega el turno de las valoraciones. “Yo tengo debilidad por Rocío, todo el mundo lo sabe, pero es que esta noche hija mía me tienes a tus pies. Has sido una paloma brava, un águila de fuego, el ave fénix, de todo. Maravillosa”, comenzaba el Maestro Joao.

“Me recuerda a una gatita del musical Cats”, señalaba el presentador antes de que Samantha Hudson opinase. “Yo creo que has estado estupenda y la verdad, voy a tirar del refranero popular español y de tal palo tal astilla”, le decía a Tarrastro.

“Me ha gustado muchísimo y, además, yo creo que este tipo de mariconeo es una gran terapia para cualquier persona, estar cerca de este brillo, esta alegría y muy difícil todo lo que llevas puesto y aun así mover la cadera y el culo de esa forma. Eso tiene mérito”, terminaba diciendo La Prohibida.

Rocío estaba emocionada y también quiso decir unas palabras: “Yo, si me lo permites, me gustaría dar las gracias porque hoy he disfrutado como una niña pequeña en un parque de atracciones. Me lo he pasado bomba. He estado con Priscilla todo el tiempo disfrutando porque no hay una cosa que más me guste que disfrazarme, y que me maquillen y que me pongan y solamente quería daros las gracias”.

Finalmente, no ganó, pero vivió su gran noche y contó con un gran apoyo, no había más que echar un vistazo a las redes sociales.

No ganó por el voto del jurado, pero estuvo muy cerca.