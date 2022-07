La versión drag de Rafa Mora en ‘Sálvame Mediafest’ descubre un cambio físico que no ha pasado desapercibido

Este miércoles el Sálvame Mediafest vivió su gran noche drag que llenó el plató de mucho maquillaje, purpurina y plumas. Nos permitió ver a los colaboradores en un registro inédito al lograr quitarse todo tipo de prejuicios y vergüenzas de encima.

Uno de los que quiso ser partícipe de esta noche fue Rafa Mora. Fue uno de los primeros en conseguir madrina. Perseida llevó a cabo su bautizo drag en el programa unos días antes de verle transformado en la gala y convertido en Rifirrafa Mora.

Salió al ritmo de I want to break free de Queen. Ahí ya demostró que se lo había tomado en serio e iba a dar lo mejor de sí mismo. Hasta ahí iba tapado con una gran capa en tonos verdes que se quitó cuando empezó el mítico Believe de Cher.

En ese momento empezó a mover la cadera como si no hubiese un mañana con sus toques más sexuales hasta que el “hasta luego Mari Carmen” de Belén Esteban daba por concluida su performance.

“Esto es, Jorge, una cosa que voy a hacer una vez en la vida, o no, nunca se sabe, como cuando me tiré en paracaídas. He intentado que pasasen los dos minutos lo más rápido posible”, decía nada más acabar.

Jorge Javier Vázquez le preguntaba si lo había pasado mal. “No, lo he intentado disfrutar, la verdad, lo que pasa es que no soy muy de bailar… soy más de… hacer otras cosas”, decía.

Cambio físico

“Me hace mucha gracia porque es que, está muy redondito”, decía el presentador provocando que el colaborador se llevase las manos a su paquete. Claro que la pulla estaba por llegar: “Escucha una cosa, tú eras el de los abdominales”.

Jorge Javier Vázquez dijo en alto lo que muchos pensaban. El cuerpo de Rafa Mora no está nada mal, pero desde luego, no tan definido como hace un tiempo. “Era yo, pero, ¿sabes lo que pasa? Que no tengo ningún tipo de complejo. Pero cuando era jovencito… me llegan a decir con 24, 26 o 29, cuando condicioné a una generación entera, que todos querían ir al gimnasio gracias a mí, que iba a estar yo así… pero, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Me gusta mucho disfrutar de la comida y de la buena vida”, explicó sobre su cambio físico.

Valoración del jurado

En cuanto a la valoración del jurado, La Prohibida, dejó claro que “hacía tiempo que no veía un alarde de heterosexualidad tan impresionante, la pluma estaba absolutamente ausente, pero me ha gustado verte sonreir, te queda bien el maquillaje y estás muy guapo”.

El Maestro Joao siguió hablando de sus abdominales y aseguró que no se los iba a exigir, pero que “te podemos subir algún puntito si demuestras que no llevas relleno”. Y, por último, Samantha Hudson declaró que su performance había sido “una forma de conciliar los dos mundos opuestos...después de ver ese movimiento de caderas tan repetido, me retiro de la vida sexual. Lo que has hecho, lo has hecho bien, al menos ibas al compás”.

Noche superada para el colaborador.