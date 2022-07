Finalmente, Miguel Frigenti sí enseñó su trasero en ‘Sálvame Mediafest’

La gala drag del Sálvame Mediafest dejó claro que los colaboradores del programa son muy capaces de liberarse de complejos y prejuicios para darlo todo por su público. El Orgullo llegó a Telecinco y nos dejó momentos muy inesperados.

Miguel Frigenti se transformó en Miguelín Fraganti con la ayuda de su madrina Chuchi, la que fue ganadora de la gala de Las Palmas de Gran Canaria 2019 que disfrutó desde que sonó el primer acorde del Wannabe de Spice Girls y su pupilo salió a escena.

La drag de rojo con mucha piel al descubierto. Durante esta semana se había hablado mucho de su culo y de si lo iba a mostrar o no. Una capa y luego una gasa, nos impidió verlo durante toda su performance.

Pero claro, solo tenía que aparecer Jorge Javier Vázquez para quitar todo obstáculo. “Esto hay que enseñarlo”, aseguraba. Y parece que Frigenti estaba encantado con el resultado. Luego solo le quedaba dar gracias a su madrina: “Ha sido súper generosa conmigo, ha estado conmigo día y noche, llamándome toda la noche, aconsejándome, ha tenido mucha paciencia”.

“No lo he dicho en toda la noche, pero sería muy injusto que Miguel no tuviera buena puntuación porque me ha parecido que ha estado fenomenal”, añadía el presentador encantador con el papel del colaborador. “Soy una madre muy orgullosa”, aseguraba su madrina. Y parece que en redes sociales pensaban lo mismo.

Luego llegaba la valoración del jurado

Ha comenzado hablando La prohibida que ha señalado que su propuesta era muy estética y que ha salido muy bien vestida, pero también ha querido señalar lo que no le gustaba. “Lo que estoy viendo es que os cortáis menos cuando no vais travestidos que cuando vais travestidos, y eso me llama la atención”, expresaba.

“Lo has hecho muy bien, me has encantado, me has gustado más de lo que esperaba y te mereces una buena valoración”, continuaba el Maestro Joao.

Samantha Hudson ha querido señalar que ha hecho muy bien el playback. “Se notaba que los zapatos no eran los más cómodos para ti”, añadía antes de que le cortara Jorge Javier Vázquez para avisarla de que le estaba viendo las bragas. Ella ha seguido con su valoración: “Te has desenvuelto muy bien, estás muy guapa, quizás un poco más de power, pero creo que ha estado súper”.

Prueba superada.