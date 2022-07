Sarah Jessica Parker denuncia la sociedad machista que hace comentarios sobre el físico de las mujeres

En la década de los noventa, Sarah Jessica Parker se convirtió en uno de los rostros más importantes de la televisión tras el éxito de la serie Sexo en Nueva York, toda una franquicia que seguía las vidas de cuatro amigas en la Gran Manzana que a lo largo de las décadas se ha extendido con dos películas y una secuela, And Just Like That, que ya ha sido renovada para una segunda temporada y que desde su inicio no contó con la participación de Kim Cattrall, la actriz que durante años dio vida a Samantha.

Actriz, icono de la moda y empresaria, Sarah Jessica Parker se ha enfrentado desde hace décadas a comentarios en los medios de comunicación que analizaban su físico e imagen. Con el paso de los años, además, estos comentarios han ido cada vez más enfocados a su edad y los signos de envejecimiento. La actriz, con 57 años, abordaba esta cuestión durante una entrevista para la revista InStyle en el que criticaba la sociedad machista y sexista en la que vivimos, donde se ejerce una presión constante sobre las mujeres por hacer todo lo posible para mantenerse jóvenes.

"Me veo obligada a pensar en ello [el envejecimiento] por lo que hago para ganarme la vida y porque otras personas parecen querer que piense en ello o están pensando en mi edad. [...] Yo no sufro ninguna ansiedad por envejecer. Pero no es que me crea mejor que aquellas mujeres que sí la tienen, porque además pienso que esa ansiedad es auténtica y es comprensible, sino que me da la sensación de que todo el foco y la atención está puesta en las mujeres y en su envejecimiento" comentaba para la publicación la estrella de Hollywood.

"No soy una mujer valiente por tener canas"

Sarah Jessica Parker, además, aprovechaba la ocasión para señalar el doble rasero que viven constantemente las mujeres frente a sus contrapartidas masculinas, pues señalaba que los comentarios en torno a la edad y al envejecimiento no llegan a los hombres.

En más de una ocasión la actriz ha sido noticia de diferentes medios de comunicación que la han llamado valiente por mostrar sin ninguna preocupación sus canas, cuando realmente nunca ha considerado este acto como algo señalable por su valentía: "meses y meses de conversación sobre lo valiente que soy por tener canas. Pensé, ¡por favor, aplaude el coraje de otra persona en algo!" comentaba en esta ocasión para Allure.

Sarah Jessica Parker, afortunadamente, sigue teniendo una gran carrera por delante, pudiendo disfrutar de ella por lo menos una temporada más de And Just Like That. Denuncias públicas como esta sí que la convierten en una mujer valiente, y ojalá que de ahora en adelante todos los comentarios que se puedan hacer sobre ella no tengan que ver con su físico sino con sus proyectos y profesionalidad.