HBO Max renueva 'And Just Like That', la secuela de 'Sexo en Nueva York' con una segunda temporada

Carrie, Miranda y Charlotte que conquistaron ya la pantalla con la primera temporada de And Just Like That podrán seguir haciéndolo otra temporada más, ya que HBO Max ha informado de la renovación de una segunda temporada. Esta producción, que es secuela del fenómeno de éxito de los 90 Sexo en Nueva York, volverá a la gran pantalla para hacernos partícipes de nuevas aventuras, nuevas reflexiones y algún que otro cambio.

Las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis volverán a sumergirse en sus papeles como Carrie, Miranda y Charlotte, quiénes ya hicieron historia con Sexo en Nueva York al mostrar los problemas cotidianos a los que se enfrentaban al estrenar la treintena, ahora vuelven con una nueva entrega, pero con un giro de guion en el que cada una narra en primera persona su experiencia al llegar a la cincuentena. Eso sí, aunque hayan pasado muchos años, la realidad es que los personajes de Carrie, Miranda y Charlotte siguen mostrando su lado más rebelde y empoderado hablando de todo tipo de temáticas sin tabúes.

¡And Just Like That...ha sido renovada para una segunda temporada! 🥳



Después de tantos años, no podíamos decirles adiós tan pronto💜 #AJLT pic.twitter.com/AcOpIVhMgS — HBO Max España (@HBOMaxES) March 22, 2022

Muchos seguramente os estéis preguntando: “Pero... ¿Y Samantha regresará?”. La realidad es que a priori no hay datos que confirmen que la actriz Kim Cattrall vaya a participar en esta segunda temporada. Samantha, es la cuarta amiga en discordia que protagonizó junto con Carrie, Miranda y Charlotte sus variopintas aventuras en la década de los 90 y que nos hizo reír a carcajadas con sus locos impulsos. Tendremos que esperar para ver si finalmente el papel de Samantha irrumpe por sorpresa en esta nueva aventura o si por el contrario, tendremos que conformarnos con revivir sus mejores momentos en Sexo Nueva York.

Se desconoce cuándo empezarán las grabaciones o cuándo se estrenará. Pero todo apunta a que podría suceder como el pasado año, donde And Just Like That inició su rodaje a finales del pasado mes de julio y puso como fecha de estreno el mes de diciembre.

¿De qué aventuras nos harán partícipes en esta temporada 2?

Las protagonistas indiscutibles de este nuevo éxito de HBO Max han mostrado en la primera temporada las vicisitudes a las que una se enfrenta al llegar a la cincuentena. Pese a los cambios que pueden estar experimentado de forma individual y con sus respectivas relaciones, la amistad sigue siendo el nexo de unión y seguirá manteniéndose así en esta segunda entrega. Ahora solo queda esperar para ver con qué nos sorprenden y conquistan en esta nueva temporada.