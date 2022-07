Charlie Puth anuncia fecha, título y portada de su nuevo disco

Han pasado más de cuatro años desde que Charlie Puth lanzase su segundo álbum: Voice Notes; pero la espera ha llegado a su fin. El cantante estadounidense compartía durante la madrugada de este 7 de julio un vídeo en su cuenta de Instagram donde contestaba a los miles de tuits que a lo largo de este tiempo han preguntado por la llegada de su nueva música. Ahora ya tenemos la respuesta.

CHARLIE, así ha decidido llamar a su tercer disco, que promete ser el más personal hasta la fecha, llegará a nuestras manos el próximo 7 de octubre. De esta manera, el final del verano vendrá marcado por la llegada de nueva música por parte de una de las voces más importantes del panorama internacional.

Con treinta años y más de 40 millones de oyentes mensuales, el cantante de éxitos como Attention y We Don't Talk Anymore, ha revelado también la portada de su disco hace escasas horas, con un mensaje en el que ha explicado brevemente la evolución de su proceso creativo: "Esta es la portada oficial de mi álbum CHARLIE. Este disco nació en Internet, y me lo he pasado muy bien haciéndolo frente a vosotros el pasado año. Mi yo de 2019 solía pensar que para ser un artista, necesitabas esconder y no hablar con nadie sobre tu arte. Al final ha resultado que haces un arte mucho mejor cuando involucras a millones de personas en el proceso (para mí por lo menos). Espero que gritéis y lloréis cada palabra cuando cante estas canciones en la gira porque no estarían aquí sin vosotros. Gracias. Charlie saldrá el 7 de octubre de 2022".

Dentro de este álbum, además, incluirá su single junto a BTS y Jung Kook, Left and Right, que salía el pasado 24 de junio, durante un fin de semana en el que la Corte Suprema de Estados Unidos revocaba el derecho al aborto. Un acontecimiento que provocaba que el cantante se posicionase por primera vez políticamente para decir: "Independientemente de la los credos religiosos de cada persona, creo firmemente que no es el papel del gobierno decir a nadie lo que pueden hacer o no con su propio cuerpo" y pedir a sus seguidores que considerasen donar dinero a la Red Nacional de Fondos para el Aborto.

Sin duda un gran paso en su carrera profesional que se vio sobrepasado por un momento en la historia de Estados Unidos que, desde ese día, pone en peligro la vida de miles y miles de mujeres. Aún con todo, Charlie está más que preparado para triunfar en todo el mundo gracias a sus fans, que ya esperan con los brazos abiertos su nuevo proyecto.