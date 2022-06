BTS estrena el vídeo animado de ‘Yet To Come (The Most Beautiful Moment)’ con motivo de su nuevo videojuego

BTS lleva nueve años en la industria musical y para celebrarlo han estrenado su nuevo álbum Proof. Está compuesto por 48 canciones y una de ellas es Yet To Come (The Most Beautiful Moment), un tema con el que quieren decir que lo mejor está por venir. El día del estreno del álbum publicaron su vídeo oficial en un desierto y ahora acaban de hacerlo de forma animada.

Yet To Come (The Most Beautiful Moment) Special MV ha sido lanzado por un motivo concreto: el nuevo videojuego de BTS. En el vídeo animado aparecen los integrantes del grupo en forma de muñecos mientras están en un desierto, haciendo referencia al videoclip oficial. De repente, aparece una ballena que les transporta a una isla llena de verde, donde pueden entretenerse haciendo diferentes actividades, como cuidar animales, realizar música, etc.

El vídeo animado tiene relación con BTS Island: In The SEOM, el nuevo juego de móvil que lanzará el grupo el 28 junio, en iOS y Android. El videojuego es una simulación de personajes con historias y acertijos.

BTS Island: In The SEOM será de los últimos proyectos del grupo surcoreano antes de hacer un descanso. Los siete miembros de la banda realizarán un parón juntos para emprender nuevos proyectos y encontrar su identidad individual dentro de la música. Sin embargo, esto no significa que es la separación definitiva, ya que tienen previsto volver más fuertes que nunca con ideas renovadas y con una evolución profesional y personal.

Todos los integrantes de BTS ya están preparando sus nuevos proyectos. De momento, no han confirmado todos lo que van a hacer, pero algunos de ellos sí: J-Hope se presentará en Lollapalooza, Jungkook lanzará Left and Right con Charlie Puth, V estará en un programa llamado In The SOOP. Friendship Trip y Jin está involucrado en la cocina con el chef Lee Yeonbok.