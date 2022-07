Ana Milán, muy a su pesar, se ha enamorado de Jack este verano

Ana Milán está feliz, no hay más que ver sus últimas publicaciones que rebosan verano, ganas de disfrutar e ilusión por su nuevo proyecto de podcast con el que se está divirtiendo dando consejos de amor y sexo.

Está aprovechando el verano yendo de un lado a otro, visitando a unos y otros. Ha compartido tiempo con su hermana y ha descubierto algo inesperado. Ha surgido el amor, aunque en un principio renegaba de él.

Y lo mejor de todo, nos ha mostrado multitud de imágenes en foto y vídeo de ese nuevo amor que le ha conquistado el corazón y que seguramente no tiene nada que ver con lo que muchos estáis pensando.

Un amor inesperado

“Llevo toda mi vida diciendo que no me gustan los gatos. Pero la realidad es que en la vida ocurren cosas que nos hacen comernos nuestras palabras”, reconocía la actriz totalmente enamorada de uno.

“Hoy he conocido a Jack, se llama así por This is us. Los que la hayáis visto lo entenderéis. Mi hermana decidió que quería un Jack en su vida, y le tocó a este pequeño, que lleva todo el día haciendo mil monerías para que yo me coma mis palabras. Jack, te odio”, añadía dejando claro que ha cambiado su opinión sobre estas mascotas.

Se ha pasado el rato jugando con este cachorrito que, como corresponde a su edad, ha querido todo el protagonismo del mundo y le ha impedido a la actriz relajarse leyendo un libro.

Ahora queda por ver si ese amor hace que lleve a su casa un compañero de vida parecido. Y ahí es donde le recomendamos la adopción, que en estas fechas se producen muchos abandonos y hay muchos cachorros esperando una oportunidad.

De momento, ya ha dado un importante paso, reconocer que los gatos no son tan mala compañía como ella pensaba. Y eso ha generado la reacción de amigos y seguidores.