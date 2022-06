‘La vida y tal’, el podcast con el que Ana Milán abre su consultorio amoroso y sexual

“A veces la paz interior necesita mandar un poquito más a la mierda”. Más de uno se ha sorprendido con esta frase mientras paseaba por el barrio de La Latina de Madrid. En redes sociales ha corrido como la pólvora y cada vez eran más los que se preguntaban a qué hacía referencia. La respuesta es, un podcast de Podimo.

Si hace poco Laura Escanes y Risto Mejide presentaban su podcast en el que contrastan sus distintas opiniones sobre cuestiones mundanas de la vida, ahora es Ana Milán la que estrena el suyo: La vida y tal. Y no llega sola sino acompañada de Sebastián Gallego, el joven abogado apasionado de la decoración que es el que lleva varios años ayudando a Pilar Rubio a poner su árbol de Navidad.

Los oyentes podrán enviarles sus historias e inquietudes por WhatsApp y ellos intentarán ayudar proporcionando consejos con esa cercanía que proporciona tu mejor amigo. Ya avisan que están abiertos a recibir preguntas sobre “lo divino y lo humano. De amores y ghosting. De la función de los lubricantes y la fórmula para olvidarte de tu ex”. Vamos, que van a ser la Elena Francis del siglo XXI (que seguro que los más jóvenes no sabrán quién es).

Ana en conexión con sus seguidores

“Si algo me interesa es el alma humana. A mí me gustan los lienzos pintarrajeados, no en blanco. Me gustan las vidas a las que le han pasado cosas. Muchas cosas. Así que dale, ve donde no te oiga nadie y déjanos un mensaje”, pide la actriz totalmente entregada al proyecto.

Durante la pandemia triunfó en las redes sociales con sus propios relatos y experiencias y descubrió que su contacto directo con sus seguidores le proporcionaba muchas cosas buenas y parece dispuesta a mantenerlo.

“Cuéntanos tu movida. La que sea. Bien sea para dejar constancia de tu paso por el mundo o para que te aconsejemos que no le cojas el teléfono a tu ex”, añade Ana que ofrecerá un nuevo episodio a la semana en lo que promete ser una buena dosis de costumbrismo y surrealismo.

Proyecto en pareja

Se trata de un proyecto de dos. “Yo he decidido que voy a hacer con Ana como Penélope hace con Pedro: darle las gracias gritándolo a los vientos y en cada ocasión que puede. No se me ocurre nadie mejor que Ana para estrenarme delante de las cámaras o delante de una mimosa. Ni cuando me han hecho ghosting. Todo sea dicho”, asegura su compañero en esta aventura.

“Me he sentido acompañado y protegido por ella en todo momento. Somos dos amigos que se han dicho de todo, pero que, sobre todas las cosas, se quieren una ‘jartá’. Si no, nunca se hubieran dicho de todo”, explicaba sobre la relación que mantienen.

Este 16 de junio podremos escuchar el primer episodio y ya hay muchos expectantes.