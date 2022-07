Escenas post-créditos ‘Thor: Love and Thunder’: ¿Cuántas tiene y qué significan para el futuro de Marvel?

Ha llegado a los cines de toda España Thor: Love and Thunder, ¡y a ritmo de Guns N' roses! La nueva aventura -ya la cuarta como héroe principal- del Dios del Trueno será todo un festín para los fans de Taika Waititi, y por supuesto, para todos los devotos de Marvel Studios. Y siendo de esta factoría, hay una pregunta que surge sola: ¿Hay escenas post-créditos?

Esta nueva película narra una vez más la historia de Thor, esta vez recuperado de su mala racha tras perder contra Thanos. Ahora se encuentra patrullando por toda la galaxia junto a los Guardianes, aunque se ha dado cuenta que le falta amor en su vida. Y, casualmente, su exnovia favorita se encuentra salvando al mundo con el poder del Mjölnir.

Más allá de esta relación, hay un villano matando deidades, y las de Nuevo Asgard serán las siguientes. Si ya has visto la película sabrás qué pasa a continuación, pero lo cierto es que después de los créditos hay dos pequeñas sorpresas para los más fans. Y es que después de la peli no hay una, sino dos escenas que dejan claro que esta aventura no ha terminado. Te las contamos a continuación, pero avisamos de que contienen SPOILERS importantes de Thor: Love and Thunder:

Primera escena post-créditos

El final de la película muestra al protagonista empezando una nueva etapa con la hija de Gorr, siendo el "tío Thor". Parecen felices dispuestos a ir a la batalla, aunque todo apunta a que esa felicidad les durará poco; sobre todo teniendo en cuenta lo que les espera al otro lado de la Galaxia.

La acción vuelve a Ciudad Omnipotencia, ese sitio donde todos los dioses se congregan mientras viven tranquilos y alejados de cualquier peligro terrenal. Ahí se descubre algo que puede sorprender al espectador: Zeus sigue vivo, incluso después de que Thor le haya atravesado el torso con su propio rayo. Eso sí, está muy enfadado.

Da un breve discurso sobre los dioses, todo en consecuencia a lo ultrajado que está por ese golpe de estado que han dado lo Thor, Valkyria y Korg, por lo que le ordena una misión muy especial a alguien que ha sido nombrado anteriormente en la película: al mismísimo Hércules, su hijo.

Brett Goldstein da vida al semidios que ahora buscará venganza con Thor, y de hecho, su primera aparición en los cómics -¡de 1965!- fue precisamente de eso. No sabemos si seguirá a rajatabla la historia de las viñetas, donde deja a un lado la rivalidad y acaba siendo un Vengador más, pero lo cierto es que su apariencia es muy fiel al dibujo original.

Segunda escena post-créditos

Tras todos los créditos, los espectadores seguro que sintieron miedo porque la segunda escena fuera una mera tontería -y si no, que se lo digan a la segunda escena de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura-; pero nada más lejos de la realidad. Con Jane Foster apareciendo en primer plano, ya se predecía que la cosa prometía.

Queda claro que la poderosa Thor se ha graduado como Vikinga, y después de batallar contra Gorr, se ha merecido un lugar en el Valhalla. Y para sorpresa de todos, ahí la recibe otro viejo conocido: ¡Heimdall! Idris Elba vuelve al MCU después de su trágica muerte en manos de Thanos, y aunque no sabemos si será determinante, no llegan a entrar en la casa en la que les aguarda el descanso eterno.

En los cómics, la Poderosa Thor acaba convertida en Valkyria, unas guerreras con la capacidad de entrar y salir del Valhalla. Además, forma equipo con Heimdall, por lo que no sería de extrañar que se materializase en un nuevo proyecto de ambos. Y por si quedaba alguna duda de que todo continuará en el futuro, aparece una línea en los últimos créditos que dejan claro que "Thor regresará".