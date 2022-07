Yulen vs Ana Luque: ‘Supervivientes 2022’ vive una expulsión muy, muy llorada y una aplaudida salvación

Supervivientes 2022 ya cuenta los días para su unificación, aunque para eso haga falta una expulsión más. Después de la comentada marcha de Kiko Matamoros de vuelta a España, ya está claro que el nombre que le ha sucedido no se va a quedar atrás en cuanto a determinar el resto del concurso se refiere.

Anabel Pantoja, Ana Luque y Yulen Pereira eran los nominados de la semana, por lo que el drama estaba asegurado. Una de las tramas más seguidas del reality es el romance entre la del clan Pantoja y el tirador de esgrima, mientras que la amistad de Ana Luque con ambos también es de lo más reseñable. Sobre todo en tiempos en los que el cariño en el programa es más necesario que nunca.

La tensión se notaba en el ambiente, y de hecho era tan evidente, que Jorge Javier Vázquez ni si quiera hacía una pausa publicitaria entre la primera salvación de la noche -que fue a parar a Anabel, quien agradeció mucho a la audiencia haber confiado en ella una vez más- y la expulsión de la palapa. Sin mucha dilación, decía el nombre de la décima persona que tenía que despedirse de sus compañeros:

Yulen Pereira es el nuevo eliminado de la Palapa, algo que se desvelaba dejando claro que Ana Luque continuaba una semana más en el reality. Lejos de ser el ya típico momento del programa en el que todo el mundo mantiene el silencio y la solemnidad, Luque se dedicaba a saltar de alegría y a abrazarse a su compañero expulsado con motivo de su propia salvación.

Lejos de ofenderse, Yulen se dedicaba de lleno a intentar no llorar. Se había hecho a la idea de que sería el expulsado -de hecho, dejó regalos de despedida preparados-, pero hacerse a la idea de no volver a ver en una temporada a su amada Anabel Pantoja fue algo que tuvo que volver a asumir en directo. Y aunque aguantó bastante bien el tipo, no renunció a decir unas bonitas palabras.

Dijo que no se esperaba la experiencia como fue -de manera positiva-, y que además tampoco podría creerse la suerte que había tenido encontrando a Anabel Pantoja. Lo cierto es que, aunque fue de lo más comedida porque ninguno de los dos se quería derrumbar, el momento acabó siendo de lo más emotivo.

Entre otras cosas, fue Jorge Javier el que les quiso agradecer públicamente haberse entregado por completo a sus sentimientos: "Yulen, Anabel, la verdad es que lo que puede pasar en cualquier programa de televisión es una auténtica maravilla. El factor sorpresa nos mantiene enganchados a los programas de televisión, lo que trata de sentimientos. Muchísimas gracias a los dos", quiso comentar antes de que Yulen abandonase la palapa.