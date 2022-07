Estamos en la recta final de Supervivientes 2022, de hecho, ya ha empezado la unificación final que vivirán los últimos concursantes en unión antes de saber quién será el ganador de esta edición. Será el domingo cuando ya tengamos solo una localización y lo que queda por ver es si será Marta Peñate o Yulen Pereira el que se reencuentre con sus compañeros.

Mientras tanto, siguen subidos a la montaña rusa de sentimientos que supone vivir una experiencia tan extrema como esta. Un día te abrazas con uno de tus compañeros y al siguiente lo estás poniendo verde. Bien lo sabe Alejandro Nieto que ha estallado hablando de Nacho Palau.

Tras la salvación el pasado martes de Nacho Palau, el debate llegaba al resto de sus compañeros que no entendían el por qué, por segunda semana consecutiva, volvía a ser el premiado por la audiencia. Uno de sus compañeros comentaba que “la pena vende mucho” y esa frase hacía estallar al salvaje.

La cólera de Alejandro

El novio de Tania Medina ha demostrado en alguna ocasión, que le pierde la boca y fue en ese momento cuando volvió a hacerlo. Parece que ver el apoyo que tiene su compañero fuera ha hecho mella en él.

“Me parece muy fuerte que la gente no sepa quién es Nacho Palau, que Nacho Palau lleva 26 años viviendo del cuento, sin pegar un puto palo al agua en su puta vida”, decía delante de sus compañeros. Y no era más que la mecha que encendió la llama.

“¿Qué pobre? Pobre soy yo, cojones, me entran hasta ganas de llorar, me cago en mi puta madre. Que no es justo, carajo. Que no es justo que le tengan pena a un tío que tiene una casa de 250.000 euros. Una puta mierda. El que no tiene casa soy yo, carajo”, gritaba entre lágrimas cada vez más lleno de ira.

“Venga ya con la pena ni pena. Pena la mía”, decía antes de romperse a llorar. Yulen Pereira intentaba animarle recordándole lo gran superviviente que es él.

“Un tío que es un gruñón, no se le puede hablar porque gruñe. Ahora ha querido cambiar de estrategia y se hace amigo de nosotros. Un tío que roba, un tío que coge las latas y se pone a probarlas tantas veces le sabe del nabo, y yo no hago eso”, decía cada vez más encendido y llorando a lágrima viva.

Y parece que por mucho que Yulen le repitiera que él iba a ganar el concurso, no lograba tranquilizarse. En la palapa, recordaron este momento que dejó bastante impresionado a Nacho Palau.

El comentario machista

Ahí surgía una nueva discusión entre ellos donde Nacho mantenía la calma y Alejandro no paraba de intentar justificarse. Jorge Javier Vázquez le recordaba que había asegurado que su compañero había vivido casi toda su vida del cuento.

“Dicho por él, porque él ha dicho que se quedaba con sus hijos mientras Miguel Bosé trabajaba en un país o en otro cantando. Lo has dicho tú, no yo”, respondía Alejandro.

“Todas las mujeres y todos los hombres que cuidan a sus hijos en casa porque sus parejas trabajan están viviendo del cuento, señores”, decía Nacho. Alejandro trataba de hacerle ver que sus hijos tienen 11 años y llevaba 26 con Miguel.

El caso es que este debate ha vuelto a revolucionar las redes donde una vez más ha salido el tema de la educción machista de Alejandro. Veremos cómo le influye de cara a la final.

De momento, Nacho Palau ha vuelto a ganar la prueba de líder y no podrá ser nominado, así que va a ser muy difícil que Alejandro se libre de salir a la palestra.