Hemos pasado más de 70 días en Supervivientes sin escuchar hablar a Nacho Palau de otra pareja que no fuera Miguel Bosé, pero el pasado domingo nos sorprendía en su puente de las emociones al desvelar que lleva un año de relación con Cristian, el amor de su vida en estos momentos.

Tras semejante confesión, Nacho volví a la isla junto a sus compañeros y les contaba que, por fin, se había atrevido a hablar de su pareja. “El amor es Cristian. Se lo merece. No sé lo que he dicho porque estaba llorando, pero se lo merece. Está con mi madre, con mis hijos, lo echo mucho de menos, a tomar por el culo”, les contaba. Ignacio aseguraba que se habría

Nacho aseguraba que compartir semejante información le hacía sentir “raro, es la primera vez que salgo de armario en la tele”. “No has salido de ningún armario, has salido de tu corazón”, le decía Anabel Pantoja.

“Me ponía amor al final y se lo merece. No he hablado, no le he dicho nada, no sabe nada de mí, lo echo mucho de menos, muchísimo, sin podérselo decir, sin poder decir Cristian y lo echo de menos”, les contaba a sus compañeros.

Alejandro, sin embargo, le recordaba que ya todo el mundo sabía que él era gay. “Sí, pero es la primera vez que digo públicamente que estoy con alguien. No se supo que yo había estado con Miguel hasta que salió todo el rollo de la demanda, si no, no se hubiera sabido y llevo 26 años con él. Mucha gente pensaba que yo era heterosexual cuando salía”, le contaba a su compañero.

Conversación pendiente

Después de semejante confesión, todo el mundo esperaba el reencuentro de Nacho con Jorge Javier Vázquez debido al tonteo que se traían en las galas. Y claro, este jueves no se pudo obviar el tema y el presentador preguntaba.

“Lleva un año viviendo con nosotros y otro año desde que empezamos a retomar el contacto después de 2013, que nos conocimos en una fiesta. Yo estaba con Miguel y tenía a mis hijos… fue casualidad”, contaba Nacho.

Jorge Javier ha seguido indagando y así sabemos que Cristian ahora mismo se dedica a Nacho y que tienen la idea de montar algo juntos. “Dejó de trabajar, trabajaba en la música”, le contaba.

Se conocieron en “un cumpleaños de una amiga en común. Fue de día, no fue de noche ni nada, paellita…”. Una situación que ha roto de golpe los planes que había hecho Jorge y Nacho.

“¿Con la cena que íbamos a quedar, me puedes dar el ‘ticket restaurant’?”, preguntaba el presentador. Y aunque Nacho aseguraba que él quería cenar con él y conocerle, parece ser que no será posible.

“¿Tú qué te crees, que yo soy un plato de segunda?... Te digo una cosa, los segundos platos son los que más llenan”, bromeaba Jorge una vez más. “Van pasando los años, van pasando las ediciones, cada vez soy más viejo y aquí sigo”, añadía.