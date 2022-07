Backstreet Boys adelantan la Navidad a julio para anunciar su disco navideño

Probablemente al leer esta noticia a más de 30 grados de temperatura te sorprenderá que ya estemos con la mente puesta en las navidades. Nada extraño si tenemos en cuenta que contamos las horas y los días para recibir el próximo proyecto discográfico de Backstreet Boys. El quinteto ha confirmado, en pleno mes de julio, que ya está trabajando en su disco navideño: A very Backstreet Christmas.

No hace falta que montéis ya el árbol ni vayáis a comprar los turrones y los mazapanes, pero los 'chicos de la calle de atrás' no han querido esperar más para empezar a grabar una colección de canciones con espíritu navideño que mezclará clásicos inolvidables con tres propuestas nuevas firmadas por la boyband.

Backstreet Boys lo publicará el próximo 14 de octubre e incluirá canciones tan conocidas White Christmas, Silent Night, Have Yourself a Merry Little Christmas... Pero además, como decíamos, BSB ha creado los que esperan que se conviertan en unos clásicos contemporáneos bajo el nombre de Christmas in New York, Together y Happy Days.

Para aquellos afortunados que tengan acceso a Target, el disco incluirá una edición especial con dos temas extra: Feliz Navidad y It’s Christmas Time Again. Esta edición incluirá también un vinilo rojo de edición limitada.

"Hemos estado esperando para hacer un álbum navideño durante casi 30 años y ahora estamos mucho más que emocionados por lo que finalmente va a suceder. Hemos tenido una experiencia divertidísima dándole un pequeño giro BSB a algunos de nuestros clásicos favoritos navideños y no podemos esperar para que los fans lo disfruten durante las navidades" ha explicado Howie Dorough.

Como bien indica el músico, será el primer disco navideño que publique Backstreet Boys durante sus casi 3 décadas como formación. En su haber, la nada desdeñable cifra de 130 millones de discos vendidos y quien sabe si algunos de sus hits navideños podrían competir con los gigantescos Wham o Mariah Carey.

Este es el listado de canciones de A very Backstreet Christmas