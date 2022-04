Los Principales de Backstreet Boys: la playlist con todos sus éxitos en LOS40

Llevan en activo desde 1993, y han llenado de éxitos nuestra radio desde entonces. Los Backstreet Boys entraron en el mundo de la música por la puerta grande, y desde su álbum debut se presentaron como la boyband definitiva, la que marcó el destino de la música pop durante la década de los 90. A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson llegan ahora a España con dos conciertos, el 4 de octubre en Madrid y el 6 de octubre en Barcelona, y queremos calentar motores para que no se nos escape ninguno de los hitos.

Desde su primer disco, Backstreet Boys (1996), los 'chicos de la calle de atrás' entraron con fuerza en la lista de LOS40. Quit playing games with my heart, Get Down, We've Got It Goin' On y I'll never break your heart se convirtieron en éxitos de la radio, temas para bailar pero también baladas con las que sentirnos identificados.

Los Backstreet Boys llegaron al estrellato con su álbum Millennium (1999) y el álbum siguiente, Black & Blue (2000). Everybody o I want it that way son auténticos himnos de los que, seguro, recordamos hasta las coreografías. Pero una banda con tanto recorrido no se queda solo a las puertas del nuevo milenio, y siguió dándonos éxitos como Incomplete, su tema más importante de Never Gone (2005).

Además de su trabajo como boyband, algunos de sus integrantes también han probado suerte en solitario. Los hermanos Carter, Nick y Aaron, publicaron algunos temas que también han tenido presencia en nuestra lista, y que no podemos dejar de recordar, como Help me o I want candy. Todos estos hits están incluidos en la playlist que hemos preparado, una recopilación de los mejores éxitos de la banda de chicos más importante del pop.

La banda ha vendido más de 110 millones de producciones musicales, lo que los convierte en la boyband más vendida de todos los tiempos y en uno de los artistas musicales más vendidos del mundo. Son el primer grupo desde Led Zeppelin en que sus primeros diez álbumes alcanzan el top 10 en el Billboard. Ahora vuelven a España con su exitosa gira ADN World Tour, la mayor gira de la banda en 18 años gracias al éxito mundial de su nuevo álbum. Dentro de esta nueva tanda de conciertos, actuarán el 4 de octubre en el WiZink Center de Madrid y el 6 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Ya puedes hacerte con las entradas aquí.

