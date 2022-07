Nuria Roca comparte el relato del emotivo recuerdo que conserva en el salón de su casa

Si hay una figura internacional relacionada con el arte español es Pablo Ruiz Picasso. Vale, hay muchos otros, pero el pintor viene a colación por la historia que ha compartido Nuria Roca que tiene que ver con su ámbito más íntimo y familiar.

“Fascinación”, era la palabra con la que definía por lo que siente por una de las grandes obras del malagueño. “La primera noción de un cuadro que tengo es del Guernica… crecí con un póster del Guernica en el salón… me fascinaban aquellas figuras entrelazadas y retorcidas, y más cuando descubrí su significado”, explicaba sobre el cuadro que se conserva en el Museo Reino Sofía de Madrid y que los altos mandatarios de la OTAN visitaron recientemente.

“Intenté pintarlas muchas veces y en una de esas mi madre guardó el dibujo regalándomelo años después enmarcado, tenía doce años y mi firma no se parece en nada a la que tengo ahora, pero intacta queda mi fascinación por esa pintura, su autor y toda su obra”, relataba la periodista.

En modo nostálgico

Y no ha dudado en compartir esas imágenes que le han puesto en modo nostálgico. “Recuerdo el día que vi por primera vez el cuadro, el de verdad, en el Casón del Buen Retiro, vine a Madrid a propósito. Poco se parecía a ese póster de mi infancia, tan imponente, tan contundente, tan categórico… desde entonces siempre que he tenido oportunidad de ver algo de Picasso allí me he plantado. Paris, Londres, Madrid, Nueva York, Berlín…”, explicaba sobre esta pasión que tiene por la obra del pintor.

Y todo este paseo por el pasado familiar ha venido a cuento por un hallazgo que ha hecho. “Os cuento esto porque hoy me ha aparecido la segunda fotografía que os comparto, de las pocas que tengo con mi abuelo, en el salón de mi casa, cuando yo era una enana y teníamos el Guernica de fondo. Hoy una parte de ese Guernica está en mi salón. ♥️”, confesaba sobre el objeto que guarda en su casa con tanto cariño.

Su marido, Juan del Val, no ha dudado en comentar las palabras de Nuria: “Qué bonito texto! ❤️”.