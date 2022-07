One Direction, Fifth Harmony, BTS... estos son los grupos de música más influyentes de la década de los 2010

¿Podríamos imaginar la industria musical sin grupos? Sin duda, no. La combinación de voces entre artista es esencial para crear canciones que son todo un éxito y las bandas ayudan a que esto aflore. Muchas se forman por amistad, pero otras lo hacen a través de concursos de televisión. No hay una fórmula para establecer el éxito, pero sí conocemos varias que han triunfado de forma apoteósica a nivel mundial.

Spice Girls, Backstreet Boys, Destiny’s Child... son algunos de los grupos de la década de los 90 que triunfaron en su momento y que las personas les consideran iconos musicales. Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para disfrutar de boybands y girlsbands que han sido y son parte de la historia.

The X Factor y sus grupos exitosos

Muchas veces se consideran a los grupos formados en televisión como prefabricados. En cierta medida es así, ya que las discográficas tienen muy claro sus objetivos comerciales y creen que cierto perfil de artista podría encajar en la industria musical. Aun así, no todo depende de una buena estrategia de marketing y es que el carisma, la voz y lo que transmiten estos cantantes es fundamental para que tengan mucho éxito.

El concurso de televisión The X Factor es uno de los que más artistas y grupos ha llevado a la fama mundial. En la década de 2010, podríamos decir que han triunfado dos girlbands y una boyband salidas de dicho talent show y siempre de la mano del directivo Simon Cowell, quien ha estado en innumerables veces en el ojo de la polémica.

One Direction es la boyband más importante de los últimos años. A pesar de que ya no siguen juntos, todos los miembros tienen millones de fans y las canciones del grupo son todavía la banda sonora de muchas personas. Fue creado en 2010, cuando Harry, Louis, Niall, Zayn y Liam soñaban con ser estrellas de la música. Tras quedar en tercer lugar en el talent show de Reino Unido, su carrera fue en un auge constante.

Primero estrenaron What Makes You Beautiful y su álbum debut Up All Night... y el resto ya es historia. Cinco discos, algún que otro EP, giras mundiales, millones de ventas, colecciones de merchandising, premios y hasta una película son todas las cosas que cosecha la boyband más especial de la década de los 2010. Zayn Malik fue el primero en abandonar el grupo y en 2016 anunciaron un descanso, que parece definitivo.

One Direction - Best Song Ever

En 2011, Simon Cowell quiso repetir la fórmula del éxito en The X Factor Reino Unido, pero esta vez con un grupo formado por mujeres. Así nació Little Mix con Jade, Perrie, Jesy y Leigh-Anne formando un cuarteto que se llevó la victoria del concurso, haciendo historia y convirtiéndose en la primera girlband en ser la ganadora.

Un año después, lanzaron Wings y su álbum debut, DNA. A partir de ahí, trabajaron en seis discos, un recopilatorio y varias giras. No llegaron a tener un éxito tan apoteósico como One Direction, pero, sobre todo, en Reino Unido tuvieron un reconocimiento más que merecido durante todos estos años en los que fueron un grupo con fans a nivel mundial. Al igual que la boyband, una de sus miembros abandonó primero el grupo, Jesy. También anunciaron un “hiatus” a partir de 2022.

Little Mix - Power (Official Video) ft. Stormzy

Sin embargo, hay una girlband que también fue creada en The X Factor, la versión estadounidense, y que fue la más exitosa de la década de los 2010, en palabras de la Academia de los Premios Grammy. Fifth Harmony siguió el mismo patrón que One Direction, quedando terceras en el concurso y siendo apadrinadas por Simon Cowell.

En 2012, despuntaron con Miss Movin On, su single debut que más tarde sería parte del primer EP de la girlband, Better Together. Tres álbumes le sucedieron, siendo la girlband de la década en entrar en el Top 10 de Billboard 200 con todos sus trabajos. Billones de visitas acompañan a algunos de sus mayores éxitos, giras mundiales cada vez más grandes y premios. Siguiendo el patrón de los dos grupos anteriores, también hubo un abandono antes de anunciar su separación definitiva, el de Camila Cabello, en 2016.

Fifth Harmony - Work from Home ft. Ty Dolla $ign

El ‘boom’ del Kpop traducido en grupos de música

De forma inesperada, aunque muy merecido, llegó a nuestras vidas el ‘boom’ del K-Pop, un estilo de música que fusionaba el pop tradicional, pero desde el punto de vista de los artistas de Corea del Sur. A finales de la década de 2010, se produjo este ascenso de grupos coreanos, algunos con varios años de trayectoria.

Si te decimos K-Pop el primer grupo que se te viene a la cabeza ¿cuál es? ¿BTS? Evidentemente, porque es la boyband coreana más grande de los últimos tiempos. RM, Suga, Jin, J-Hope, V, Jungkook y Jimin son parte de esta banda como abreviatura de Bangtan Sanyeondan. Se formó tras audicionar para Hit It y para dar voz a la generación joven, dejando a un lado estereotipos.

Antes de debutar, subían covers para generar expectación. En 2013, estrenaron su primer trabajo 2 Cool 4 Skool y a partir de ahí, el ascenso del grupo fue imparable. Giras mundiales, premios y, nada más y nada menos, 24 álbumes, entre estudio, reeditados, EP y recopilatorios. Un éxito que se traduce en millones de fans por todo el mundo que vibran con cada actuación y canción de los coreanos. Recientemente, acaban de anunciar un pequeño descanso, aunque no separación definitiva, para comenzar sus propios proyectos en solitarios.

BTS 'Butter' Official MV

Si tuviéramos que hablar de una girlband de K-Pop exitosa en los últimos años, deberíamos hablar de Blackpink. El grupo coreano formado en 2016 por Jisoo, Jennie, Lisa y Rose es todo un éxito desde el primer día que estrenaron álbum. Square One fue su debut, con canciones como Whistle, y con el que tuvieron un gran reconocimiento comercial en los primeros cinco meses.

Además, no ha dejado de batir récords, como el ser el primer grupo femenino de K-Pop en estar en lo más alto de Billboard Hot 100 o tener el Guiness al vídeo más visto de YouTube en 24 horas, gracias al tema Kill This Love.

Siete álbumes entre discos de estudio, EPs, sencillos y en directo, junto con documentales, docu-realities, giras y decenas de premios convierten a Blackpink en una de las girlgroup más importantes de Corea del Sur y del mundo. Tras un pequeño parón, vuelven en agosto con un nuevo trabajo.

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Estas boybands y girlbands son solo algunas de las más exitosas de la última década. Millones de reproducciones y de fans son las que les amparan.