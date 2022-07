Canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito: ‘Infinity’

Para la undécima entrega de nuestra serie sobre canciones que comparten el mismo título y el mismo éxito, hoy traemos una canción de lo más internacional. Infinity es una palabra muy usada no solo en la industria musical sino también en la del entretanimiento y han sido muchos los artistas que la han usado para sus temas, incluyendo aquellos que han llamado a sus creaciones así.

En los últimos años hemos tenido tres ejemplos muy sonados que han conseguido llegar a lo más alto de las listas de ventas aunque por diferentes motivos. Cuando tu escuchas la palabra Infinity, ¿te acuerdas de la canción de Jaymes Young, de Guru Josh o de One Direction?

Vamos a analizar los puntos en común y las diferencias de estas tres canciones y si te apetece echar un vistazo a nuestros últimos reportajes no te pierdas los análisis de Say my name, Just can't get enough, La flaca, Señorita, I don't care, Memories, Fuego, Happy, Human y Adore you.

Infinity de Jaymes Young

Las redes sociales han popularizado esta canción publicada en 2017 hasta el punto de que cinco años después ha conseguido convertirse en número 1 de las listas de ventas incluyendo también el top de nuestra lista de LOS40.

Infinity ya hizo historia en la lista al ser la canción que más ha tardado en entrar en el chart desde la fecha de publicación, pues se editó el 23 de junio de 2017 y debutó en LOS40 el 30 de abril de 2022 (una diferencia de cuatro años y diez meses). De lo que se deduce es el mayor periodo transcurrido de la publicación al número uno,

La canción estaba incluida en su hasta ahora único álbum, Feel something. Pero la viralidad de las redes sociales le ha dado una segunda vida y un éxito casi instantáneo despues de llegar a miles de personas en todo el mundo. Una balada a caballo entre el pop y la música electrónica cuyo gancho es indudable.

Infinity de Guru Josh

Paul Walden era el nombre del dj que se 'escondía' detrás de Guru Josh. Lamentablemente fallecía en 2015 a los 51 años de edad tras una breve enfermedad. Como legado musical dejó lo que todo el mundo en la industria llama un one hit wonder: Infinity.

Fue la canción con la que consiguió su mayor éxito en la industria musical en la década de los 90. Un temazo electrónico que no dejó de recorrer las discotecas durante años. Tanto es así que casi 10 años después de su creación un remix de la canción volvió a arrasar en todo el mundo bajo el nombre de Guru Josh Project.

Se llegaron a vender más de 6 millones de copias de esa remezcla 'actualizada' por el dj alemán Klaas que rebautizó su tema como Infinity 2008. El resultado fue muy similar al logrado en 1990. Un auténtico boom en el que el saxofón y los ritmos electrónicos brillaban muy por encima de una breve letra: "Here's my key, Philosophy, A freak like me, Just needs infinity, Relax, Take your time, And take your time, To trust in me, And you will find, The time goes by, So naturally, Why you'll receive, Infinity".

Infinity de One Direction

Infinity de One Direction es quizá la más desconocida para el gran público pero a nivel de popularidad dado el increíble número de fans que tenía la boyband británica puede ser la más escuchada. Esta canción iba a ser el tercer single del álbum Made in the A.M. pero finalmente el grupo y su sello discográfico decidieron que ese honor le iba a corresponder a History.

Una decisión provocada por todo lo que sucedió en torno a la banda que tras la marcha de Zayn Malik continuó como cuarteto pero con la impresión de que pronto se tomarían un descanso después de media década de absoluto frenesí. Compuesta por Jamie Scott, John Ryan y Julian Bunetta, Infinity también es uno de los temas más queridos por los seguidores de 1D que la han convertido en uno de los últimos hits del grupo. Hasta ahora...