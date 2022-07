¿Cuál es la canción del verano 2022 para los artistas? Camilo, Ana Mena, y más, responden en LOS40

La canción del verano es algo que lleva acompañándonos décadas. A lo largo de todos estos años han sido muchos los temas que han protagonizado nuestros días de chiringuito y quedadas con amigos, aunque poco a poco parece que este concepto está desapareciendo.

Con la llegada de las plataformas digitales y las redes sociales, cada semana nos encontramos con una infinidad de lanzamientos de nuestros artistas, lo que hace que sea cada vez más difícil destacar entre la multitud. ¿Fue Despacito la última canción del verano real que escuchamos? ¿Lo fue Todo De Ti? Sea como sea, los melómanos no han perdido la esperanza y confían en que aún podemos recuperar esta tradición.

En LOS40 hemos charlado con los propios artistas, algunos de ellos autores de canciones del verano, que han compartido con nosotros los que consideran que son los temas que van a sonar, y mucho, en la estación más calurosa de este 2022. ¡Lo descubrimos!

Camilo

Conocido por temas como Tutu, Vida de Rico, y muchos más, Camilo siempre se ha posicionado en los números más altos de las listas de éxitos. Pero, ¿cuál es para él la canción del verano de 2022? "Una canción del verano debería poder transmitir en términos sonoros aquel calor que transmite por ejemplo ahora este calor de España. Tiene que ser canción de carro y tiene que ser canción de bote, también, y canción para bailar. Que tenga sentido de noche y de día, si no, no es canción del verano. Para mí, siento que Pegao es una buena canción del verano", aseguraba a nuestra compañera Cristina Zavala.

Belinda

Otra que ha apostado por sus propias canciones es Belinda, cuya música ha marcado a generaciones en todo el mundo. A Adriano Moreno le respondió sin pensarlo dos veces que Las 12, su tema con Ana Mena, va a arrasar en las playas y piscinas este año. ¿Estás de acuerdo?

Ana Mena

Otra que ha apostado por Las 12 es la otra artista que interpreta este hit. Aunque no es el único que ha elegido. "Muchas, me gustan muchas. Provenza me encanta. Las 12 (ríe). La nueva de Shakira, Te Felicito. Estamos las mujeres al pie de cañón", declaraba a nuestro compañero Alberto Palao.

Villano Antillano

La trapera puertorriqueña ha llegado a oídos de todos después de colaborar con Bizarrap en su session #51. Ahora sus mensajes en contra del machismo y la homofobia han inspirado a los más jóvenes. Ella barre para casa y, según desveló a Laura Coca en LOS40 Urban, apuesta por Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Aunque eso no es todo. "Mi canción del verano y la canción del verano de toda mi comunidad no ha salido todavía. Va a salir pronto. Es mía", añadió.

Sharonee

La artista se ha convertido en una auténtica referente. Pero, ¿cuál es su canción del verano 2022? "Mucha gente me escribe y me dice que Llévame al cielo es su canción del verano. Ni me lo había planteado. Yo no escucho muchas cosas actuales, pero hay un tema que no paro de escuchar. Es una canción de Agnes. Se llama Selfmade. Esa es mi canción del verano", declaró a Alberto Palao.



Marc Seguí

El artista no para de crear y en cada canción nueva que lanza encontramos una historia que acaba representando a más de uno. Ahora ha lanzado Agua Salada, la que para él se ha convertido en su apuesta para el verano de 2022. ¿Ya la has escuchado?

Y para ti, ¿cuál es la canción del verano de este año?