Florence Pugh contesta a los haters que opinaron sobre sus pechos tras el desfile de Valentino en Roma

Este pasado 8 de julio, la actriz Florence Pugh se convertía en una de las auténticas protagonistas del desfile de Valentino en la Plaza de España de Roma al deslumbrar con un vestido de tul rosa y un top semitransparente, pudiéndosela fotografiar acompañada de otras estrellas de la industria cinematográfica que también asistieron al evento de la firma, como Anne Hathaway y Naomi Campbell.

La actriz de 26 años aprovechaba, además, para compartir una serie de fotografías con su vestido en su perfil de Instagram junto al pie de foto "técnicamente están cubiertos", haciendo referencia a que la tela semitransparente del vestido dejaba ver sus senos y pezones. Una publicación aplaudida por más de 1,3 millones de usuarios pero que entre sus comentarios albergaba un sinfín de críticas hacia su cuerpo y aspecto físico por la decisión de ponerse ese vestido.

Una serie de críticas que Florence Pugh no ha querido dejar pasar y que contestaba con una larga publicación junto a más imágenes del desfile, dirigiéndose directamente a sus haters: "Escuchad, sabía cuando me puse ese increible vestido de Valentino que no había manera de que no se produjese un comentario al respecto. Tanto si era negativo como positivo, todos sabíamos lo que estábamos haciendo".

"Estaba emocionada por llevarlo, ni una pequeña parte de mí estaba nerviosa. No lo estaba antes, durante o incluso ahora después" comentaba la actriz, que este año protagoniza No te preocupes, querida junto a Harry Styles.

"Lo que ha sido interesante de ver y ser testigo es lo fácil que es para los hombres destruir el cuerpo de una mujer con orgullo, públicamente y a la vista de todo el mundo. ¿También lo hacéis con los títulos y los emails de trabajo en vuestra biografía?"

"No es la primera vez y ciertamente no será la última en la que una mujer escuche lo que está mal con su cuerpo de parte de un grupo de extraños, lo que es preocupante es lo vulgar que algunos de vosotros, hombres, podéis ser."

"Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis 'imperfecciones' que no podía soportar cuando tenía 14 años."

"Muchos de vosotros queríais hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estábais con mis 'pechos pequeños', o lo avergonzada de que debía estar por tener el pecho plano."

"He vivido en mi cuerpo durante un largo tiempo y soy consciente del tamaño de mis pechos y no estoy asustada por ello. Lo que es más preocupante es ¿por qué os dan tanto miedo las tetas? Pequeñas, grandes, izquierda, derecha, solo una, quizás ninguna..." reflexionaba la actriz para sus 7,5 millones de seguidores.

"Me hace preguntarme qué os ha pasado para estar tan conformes y tan profundamente enfadados con el tamaño de mis tetas y mi cuerpo."

"Estoy muy agradecida de haberme criado en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos educaron para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hablar de sentirnos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el poder decir 'que le den a esto y a esto otro' cuando alguien esperaba que mi cuerpo se transformase en base a una opinón de lo que es sexualmente atractivo".

"[...] Madurad. Respetad a la gente. Respetad los cuerpos. Respectad a todas las mujeres. Respetad a los humanos. La vida se os hará mucho más fácil, os lo prometo. Y todo por dos pequeños pezones. Ah! La última diapositiva es para aquellos que se sienten más cómodos con esa pulgada de piel más oscura cuvierta..."

De esta manera, la actriz cerraba la denuncia pública a todos los comentarios que tanto ella como millones de mujeres en todo el mundo sufren a diarios por sentirse cómodas en sus propios cuerpos. Nos queda mucho por mejorar y aprender, pero con discursos como este estamos en el buen camino.