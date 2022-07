Supervivientes es una sorpresa continua para los concursantes y lo que menos podía esperarse este domingo Anabel Pantoja es volver a encontrarse con su chico, Yulen Pereira. Pero así ha sido. Los supervivientes que siguen concursando se encontraron en la playa frente a tres puertas. Tenían que encontrar una llave y probar suerte para ver si abría una de ellas.

Eso nos permitió ver el reencuentro del equipo con Marta Peñate que, por fin, ha podido disfrutar de la reunificación y abrazar de nuevo a buenos amigos como Nacho Palau e Ignacio de Borbón. También nos ha permitido ver el reencuentro de Alejandro Nieto con sus padres.

Y como no hay dos sin tres, el tercer reencuentro ha sido el de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Tras encontrarse se han lanzado el uno a los brazos del otro entre gritos de alegría. Una efusividad que demuestra lo mucho que se han echado de menos estos tres días.

Omar Sánchez, tercero en discordia

Ambos han hablado del otro durante su separación. Anabel ha puesto en la mesa la posibilidad de plantearse ser madre con él, algo que Kiko Matamoros ha vuelto a criticar, ahora ya desde plató. Marta Peñate le ha hecho una de sus entrevistas a Yulen y le ha preguntado si de verdad no le da pena Omar Sánchez, el ex de su chica.

“A mí Omar ni me va ni me viene, es un tema que no tiene que ver conmigo. Me da pena Anabel y me doy pena yo”, aseguraba el deportista que le hubiera gustado que su chica no hubiera estado tan rayada por estos temas durante el concurso. “Era una cosa entre ella y yo, no era una cosa entre ella, yo y toda España”, añadía sobre cómo ha sido su relación.

Tras el reencuentro de Anabel con Yulen, a ella también le han preguntado por Omar. “Las cosas han salido así, claro que a mí no me gusta hacer daño a nadie, pero yo entré aquí como entré, no tengo que estar tampoco justificándome de nada. Claro que cambiaría cosas, pero mis sentimientos hacia Yulen iban a estar seguro porque mira lo que me ha pasado, estoy ahora mismo muy pillada y no lo cambiaría lo que tengo por él”, aseguró.

“No voy a hablar de este tema y voy a respetar a la persona con la que he estado cuatro años. Aparte, no me puede dar pena una persona a la que he querido”, añadía sobre su ex.

En cuanto a si da carpetazo definitivo con Omar, lo tiene claro: “Obviamente Ion, sería muy cínico volver y llamarle por teléfono y decirle tal. Lo que sí me gustaría, al menos, es que si quiere hablar o algo, porque a mí me gustaría que estuviera en mi vida de alguna manera, pero si no, nada, yo lo voy a respetar y, además, que no quiero seguir hablando más de esa persona porque le tengo respeto y no quiero dar más vueltas”.

Segunda despedida

Después de eso tocaba conocer quién era el expulsado definitivo del concurso y como se preveía, a Yulen le tocaba despedirse de nuevo.

“Tocó Ion, tocó ya. Tocó, era mi momento. A la tercera nominación va la vencida. Pocas palabras, agradecimiento a todo el equipo, agradecimiento a mis compañeros maravillosos. Me llevo gente fuera muy importante. No quiero hacer tampoco una segunda despedida porque ya la hice en palapa. No quiero ponerme sentimental que nos vemos en nada. Ya sabía yo que esto podía pasar, estaba casi al cien por cien seguro y se queda aquí gente maravillosa y haciendo un concursazo. Gracias a la gente que me ha estado apoyando las semanas de concurso”, aseguraba.