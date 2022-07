Kiko Matamoros revela las secuencias que padece tras su participación en ‘Supervivientes 2022’

Kiko Matamoros, que se ha convertido en el último expulsado definitivo de Supervivientes, ha regresado a su programa, Sálvame, dispuesto a todo para cerrar los frentes que su paso por el reality le ha generado con sus compañeros. En medio de tensiones y reproches, el colaborador ha desvelado cuál ha sido la principal secuela que la ha dejado su participación en el talent aventurero de Telecinco.

Kiko Matamoros no solo se ha centrado solo en su pérdida de peso, sino que ha explicado un peculiar episodio que vivió a altas horas de la madrugada hace tan solo unos días. Y es que la primera noche que ha dormido en su cama tras regresar de los Cayos Cochinos, el terturliano expresa que creía que todavía seguía en la isla. “Me levanté y me puse a orinar en la alfombrilla. Me avisó Marta de lo que estaba haciendo y me di cuenta que estaba orinando en la alfombra”, ha relatado. Asimismo, esta revelación lo ha justificado argumentando que cuando estaba en Honduras se levantaba andaba dos oasis y miccionaba en la orilla.

Kiko Matamoros también ha aprovechado su regreso a Sálvame para hacer un repaso de su concurso y ha reconocido que la aventura es una experiencia muy dura. El tertuliano, que ha asegurado que no se esperaba vivir una experiencia de tal envergadura, ha sorprendido también al afirmar que, pese a todo, no se arrepiente de su participación. “Se pasa muy mal. Desde el aislamiento informativo, me fui con una guerra, con un hijo en una situación médica complicada…”, ha manifestado.

Kiko Matamoros: "No pensaba que SV era así. Ha sido más duro de lo que imaginaba".

Kiko Matamoros: "No pensaba que SV era así. Ha sido más duro de lo que imaginaba".

¿Os ha gustado el paso de nuestro colaborador por el reality?

A su vez, el tertuliano ha querido dar explicaciones sobre los motivos por los que no ha dado lo mejor de sí mismo en las pruebas argumentando que la edad era su principal problema. “Tengo muchas limitaciones físicas. En algún sentido me he sentido ridículo. Lo que no quería era vender la pastilla de la lástima. Cuando ha habido una prueba colectiva, he hecho todo lo que he podido. No quería perjudicar a los demás”, ha querido zanjar el tema.

Kiko Matamoros está de vuelta…Y viene dispuesto a poner a todo el mundo en su sitio…¡Está noche Kiko se reencuentra con sus compañeros en el Deluxe!

El frente abierto con Mercedes Milá

La presentadora ha sido uno de los rostros que más ha atizado a Kiko Matamoros en su paso por Supervivientes. A Mercedes Milá no le ha temblado la lengua a la hora de criticar su actitud y pedir su expulsión inmediata.

Pese a que el colaborador se ha mostrado un poco incómodo al escuchar las palabras que le había dedicado la periodista, Kiko Matamoros ha querido dejar claro que respeta su visión. Aunque antes ha lanzado un pequeño dardo envenenado a Milá. “Podría contar cosas que modificaría la imagen que se tiene de ella. No voy a contestarla, la respeto y la he tenido mucho cariño. Creo que el episodio con Mariana no se entendió”, ha declarado.

Kiko Matamoros planta cara a sus compañeros

El tertuliano también ha querido dejar poner a sus compañeros de Sálvame en su lugar, ya que muchos le han apoyado y otros, en cambio, se han mostrado más críticos con su concurso. “A Lydia le diría que tiene gente cerca que es más imitable que yo, pero hay que tener coño para hacerlo. A Laura Fa le diría que agarrarse al descrédito llamando viejo a una persona es tan barato como ella”, ha espetado.

Además, en todo ese discurso ha querido resaltar la impecable defensa que ha hecho su mujer, Marta López Álamo, durante todo este tiempo. Pese a que los compañeros de su marido no se lo hayan puesto fácil en muchas de sus intervenciones, puesto que muchas veces le han metido en una buena encerrona con el único objetivo de rascar más información sobre su vida privada, ha logrado mostrarse franca y respetuosa con el trabajo de los colabores del programa de Telecinco.