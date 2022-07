Anabel Pantoja habla de una futura maternidad en ‘Supervivientes’ y el comentario de la audiencia es unánime

El concurso de Anabel Pantoja y Yulen Pereira ha estado marcado por su relación desde el mismo momento de la pre convivencia en Supervivientes cuando ya se veía la conexión y el tonteo que había entre ellos. Una atracción que no ha hecho más que aumentar a lo largo que pasaban las semanas y que ha terminado por convertirse en una relación.

Esta semana les tocaba despedirse cuando el deportista se convertía en el nuevo expulsado. Primero hubo despedida lacrimógena en la palapa, y este mismo domingo, la jugada se ha repetido tras ser de nuevo expulsado tras su reencuentro con Anabel.

Y en medias, la sobrinísima ha hablado de lo mucho que le quiere, la gran ilusión que le ha hecho la carta de amor que le dejó su chico antes de irse y de sus planes de futuro con él. Unos planes que pasan por convertirse en madre.

Deseo de ser madre

En una conversación con Ana Luque ha asegurado que no está dispuesta a esperar más de uno o dos años para quedarse embarazada, que la edad apremia. Y ha dado detalles.

"Yo solo quiero tener un hijo, no estoy para más. No sé qué pensará Yulen. Como mínimo esperaré uno o dos años, o se esmera este o nos quedamos los dos para vestir santos... Yo quiero que mi hijo tenga acento andaluz no de Las Rozas y solo uno. Mi niño se cría solo, con sus padres y sus primos, que serán los hijos de mis amigas. El día que dé a luz estará entrenando y le llamaré y llegará cuando el niño ya esté bautizado", le contaba a su amiga.

Tanto Ana como el resto de España piensa que puede que sea algo prematuro que hable ya de tener hijos, pero ella lo tiene claro: "Hombre, si empiezo una relación con alguien es porque quiero que esté en conmigo siempre".

Las reacciones a sus planes

Una conversación y unos deseos que no han sentado bien a todo el mundo. Alexia Rivas, gran amiga de Omar Sánchez, no ha podido callarse en plató. “Le molesta que Omar se haga fotos conmigo o con Rocío Flores pero ella sí dice esto. No hay necesidad, espérate que falta muy poquito... Cuando salgas se lo dices a la cara porque el chaval lo ha pasado mal por este tema porque él sí quería tener hijos”, expresaba sobre lo innecesario que era compartir estos temas públicamente.

La reacción de la audiencia ha sido casi unánime, no hace falta más que echar un vistazo a las redes sociales para darse cuenta de lo que piensa la gente de este tema.

Otro que no se ha quedado callado es Kiko Matamoros que ha emprendido una campaña contra Anabel ahora que está en España. “Nos ha estado diciendo a todos en el concurso que ella no quiere ser madre, que no piensa ser madre y para dar un vídeo se inventa esta bobada. Es acojonante", aseguraba tras ver la conversación de Anabel y Ana.