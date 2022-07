Alejandro Nieto, el salvaje para muchos, se ha convertido en uno de los favoritos de Supervivientes. Es uno de esos concursantes que genera sentimientos encontrados. Por un lado, hay muchos que defienden lo buen superviviente que es y el gran corazón que tiene, pero por otro, hay quienes critican sus modos desproporcionado a veces, con un vocabulario que ha criticado hasta su madre y sus comportamientos machistas con Tania.

Con lo bueno y con lo malo, es uno de los grandes favoritos para ganar esta edición y era el único, hasta ahora, que no había recibido visita de algún familiar. Vale que haber concursado con su chica, había sido un privilegio que ningún otro concursante había tenido, pero eso no ha hecho que tuviera su cabeza fuera puesta en su familia.

Por eso, cuando Lara Álvarez ha llevado a los concursantes a la playa frente a tres puertas, todos han afirmado que querían que detrás hubiese comida menos Alejandro que deseaba que hubiera alguno de los suyos.

A medida que han ido abriendo puertas hemos ido asistiendo a emotivos reencuentros de Marta Peñate y Yulen Pereira con sus compañeros. Pero quedaba para el final Alejandro.

Reencuentro familiar

Cuando ha logrado abrir la puerta se ha encontrado con su padre y se ha abrazado a él mientras lloraba desconsolado por la emoción de, por fin, reencontrarse con los suyos. Y es que si algo ha demostrado en el concurso es lo familiar que es. Y escuchar de su padre lo orgulloso que estaba, le ha roto del todo.

Pero no era la única sorpresa, su padre le daba una llave más y tras abrir la puerta se ha encontrado con su madre que no esperaba que fuera capaz de cruzar el charco. Pero lo ha hecho y es que el amor por un hijo mueve montañas.

Imposible no emocionarse con el reencuentro madre e hijo. Lara les invitaba a decirle a su hijo lo que tenía que cambiar: “Te pediría, ya te lo dije en el Puerto antes de venirte, que cuidaras un poquito las formas, sobre todo, con los compañeros que tienes”, le decía su padre. “Ya he cambiado un poquito”, decía él.

Alejandro ha dejado claro lo orgulloso que está de sus padres y lo mucho que les quiere. “Al final de todo quienes quedan son mis padres, son los únicos que siempre están ahí, los que siempre me han ayudado. Me han dado todo, la educación que tengo. Las malas formas son mías, yo tengo dos hermanos y ninguno dice palabrotas, el único soy yo que he salido más mal hablado. Me han dado educación y soy superviviente gracias a ellos que son dos luchadores, dos trabajadores que en mi casa se levantan a las 7 de la mañana y se tiene que levantar todo el mundo. No hay ni un flojo, ni nadie que no trabaje o estudie”, decía orgulloso sobre sus progenitores.

Sin duda, le han dado el chute de energía que necesitaba para estos pocos días que quedan de concurso.