‘Socialité’ habla con María del Monte sobre el discurso de Isabel Pantoja en el Orgullo de Madrid

La gran amistad que hubo en un tiempo entre Isabel Pantoja y María del Monte siempre ha estado rodeada de rumores sobre la posibilidad de que hubiera algo más entre ellas. Algo que ninguna de las dos ha confirmado ni desmentido en ninguna ocasión.

Cuando hace unos días, María del Monte confirmó su orientación sexual durante su pregón del Orgullo en Sevilla, se volvió a reabrir este tema que había quedado en el pasado. Y el hecho de que Isabel Pantoja, este fin de semana, haya dado un discurso parecido durante la gala de Míster Gay, ha dado actualidad a esta relación.

Socialité ha querido hablar con María del Monte para conocer su opinión sobre este discurso tan ambiguo de la tonadillera que tiene a muchos analizando si fue, o no, una salida del armario. Claro que, por mucho que le han preguntado, María ha mantenido la discreción que siempre le ha caracterizado respecto a su vida privada.

La reacción de María

Nuria Marín ha insistido para conocer su reacción a las palabras de su amiga en otros tiempos. “Reacción no vais a encontrar. Estoy muy contenta porque la manifestación de Madrid fue todo un éxito. Tuve la oportunidad de enviar algún mensaje desde mi corazón al corazón de quien lo quisiera recibir. He tenido la tremenda suerte de ser la primera mujer que ha retransmitido la manifestación en TVE del Orgullo de Madrid y estoy muy contenta. Si eso sirve para que muchas personas que sientan mejor y se liberen un poco, yo ya me doy por satisfecha”, se zafaba de la pregunta.

Durante esa retransmisión fue Boris Izaguirre el que le preguntó a María por el mismo tema. Y cuando la presentadora le ha preguntado si pensaba que las palabras de Isabel habían sido una confesión parecida a la suya, lo ha vuelto a dejar claro. “Yo no tengo que interpretar nada, yo hablo por mí y a veces”, aseguraba.

Pero lo cierto es que ambas dieron discursos muy similares. “Porque yo soy una más de ustedes, que lo sepáis. Quereros mucho, cuidaos mucho”, decía Isabel Pantoja. Pero María del Monte se resiste a entrar en este debate.

Seguro que esta semana va a ser tema de conversación en muchos programas.