Calvin Harris estrena ‘New Money’ con 21 Savage como adelanto de su próximo disco

La cuenta atrás para escuchar el nuevo disco de Calvin Harris ha comenzado. Poco menos de un mes falta para que el DJ lance su sexto álbum, tras cinco años sin hacer un recopilatorio. El 2 de agosto se podrá disfrutar de Funk Wav Bounces Vol. 2, el cual le ha sido muy difícil de grabar por la gran variedad de sonidos que tiene. Con el paso de los días, se van conociendo las 14 canciones que lo formarán y quiénes serán los artistas que las cantarán, aunque la lista completa de todos ellos ya se sabe.

Dua Lipa y Young Thug fueron los primeros en inaugurar este recopilatorio con un auténtico hit llamado Potion, en donde el DJ consigue mezclar lo electrónico con el funk. Sin embargo, el pasado 8 de julio estrenó otro de los temas que serán parte de Funk Wav Bounces Vol. 2, esta vez junto al rapero 21 Savage. New Money es el título de dicha canción, de 2 minutos 45 segundos, que vuelve a incorporar el género típico de Calvin Harris con el rap de este artista.

21 Savage se une así a la larga lista de 23 artistas que estarán incluidos en este sexto álbum, aunque algunos de ellos colaborarán, no solo en el caso de Dua Lipa y Young Thug. Antes del lanzamiento de New Money, Calvin Harris subió una foto muy bien acompañado junto a Justin Timberlake, Halsey y Pharrell para anunciar que ellos tres serán parte de otra de las canciones del disco. Llevará el título de Stay With Me y podremos disfrutar de ella a partir del 15 de julio.

Otro nuevo adelanto, y ya van tres, para ir cogiendo fuerzas para un disco que promete tener una calidad especial, después del trabajo que ha tenido detrás. Además de Dua Lipa, 21 Savage, Justin Timberlake, Halsey, Pharrael y Young Thug, el DJ también contará con Charlie Puth, Normani, Jorja Smith y 6BLACK, entre otros. Calvin Harris subió a sus redes sociales un vídeo donde se desarrolla la lista completa de todos los artistas.

Funk Wav Bounces Vol. 2 será el sexto álbum que lance el DJ, después de cinco años sin sacar uno. Será la segunda parte del recopilatorio que estrenó en 2017 con el mismo nombre. El segundo día de agosto estaremos muy pendientes para escuchar, por fin, el nuevo disco del artista.