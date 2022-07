‘The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me’ revela su angustiante ambientación en un nuevo tráiler

A finales de este año, The Devil in Me abre sus puertas con un nuevo elenco de personajes y una nueva historia aterradora. Este tráiler nos ofrece una breve pero desconcertante presentación de lo que les espera a nuestros protagonistas. El equipo de Lonnit Entertainment TV recibe una misteriosa llamada telefónica de un hombre llamado Granthem Du’Met, quien les promete hacerles una visita guiada por una fiel recreación del castillo de los asesinatos de H. H. Holmes.

Una idea que enamora a Charlie Lonnit, fundador de Lonnit Entertainment, quien cree que podría ser justo lo que necesitan para salvar su programa. La nominada al Óscar Jessie Buckley interpretará a una de las integrantes del equipo que visita ese extraño hotel, el cual no tardará en convertirse en una trampa mortal ideada por su trastornado anfitrión, Granthem Du’Met.

Observados, aislados y manipulados como si fueran ratas en un laberinto, al equipo no tarda en quedarles claro que no van a poder salir de allí por las buenas. De hecho, tendrán que tomar una serie de decisiones imposibles con las que tendrán que convivir el resto de sus vidas… ¡si es que sobreviven!

¿Te apuntas a alquilar una habitación y hacer frente al asesino? ¡Entra a en el hotel gracias a este nuevo tráiler y disfruta de la estancia!

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me ya está disponible para reserva en la tienda oficial de Bandai Namco y en tiendas físicas, tanto en la edición básica como en la Animatronic. Además del juego, la edición de coleccionista Animatronic incluye una figura de un animatrónico (11 cm)., una postal exclusiva con su sobre, una tarjeta de visita de Lonnit Entertainment y un útil mapa del Hotel Island.

Además, también se pueden reservar ya un nuevo diorama del Conservador y un vinilo con la banda sonora del juego. The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me se lanzará este otoño para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One y Steam.

La antología de The Dark Pictures es una serie de juegos cinemáticos de terror con el objetivo de ofrecer una nueva experiencia terrorífica de manera regular. Cada juego es independiente y contará con su propia historia, su propia ambientación y sus propios personajes. ¡Al ataque!