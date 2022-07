Angelina Jolie es fan de Maneskin: así canta ‘I Wanna Be Your Slave’ en su concierto de Roma

Angelina Jolie se encuentra estos días por Roma acompañada de su hija Shiloh. En la capital italiana, madre e hija han asistido al concierto de Maneskin en Circo Massimo, donde hemos podido verlas disfrutar de la velada.

Por redes sociales ha circulado un vídeo de la actriz cantando y bailando al ritmo de I Wanna Be Your Slave, la ya icónica canción de la banda ganadora de Eurovisión 2021, la cual también grabaron junto a la leyenda del punk/rock Iggy Pop.

En el clip, podemos ver tanto a Angelina como a Shilo compartiendo un momento maternofilial lleno de complicidad. Cuando empieza a sonar la canción, ambas se miran con sorpresa, sonriendo y, acto seguido, comienzan a cantar los versos del tema: "'Cause you can be the beauty and I can be the monster".

THE Angelina Jolie singing and dancing to Måneskin??? This is so iconic pic.twitter.com/uulrIz3BlW — Sigrid :)🌻 (@manesimp) July 10, 2022

Las reacciones en Twitter han sido de lo más variopintas: desde señalar el gran parecido de Shiloh con sus progenitores, hasta la forma en que la también embajadora de buena voluntad de ACNUR mira a su hija. "Qué diosas", "qué monas" o "las caras" han sido algunos comentarios que ha recibido el post.

Por su parte, Maneskin no para de trabajar. Además de participar en la banda sonora de 'Elvis' y visitar Alemania, Austria, Reino Unido o su Italia natal, el grupo también iba a visitar nuestro país este mismo mes de julio. Sin embargo, el festival Diversity Valencia ha sido cancelado en su totalidad, por lo que tendremos que esperar hasta septiembre para poder verlos en directo de la mano de Coca Cola Music Experience (o ya en abril del año que viene).