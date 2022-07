Las semanas pesan y los concursantes de Supervivientes ya están al límite. Quedan pocos y están cansados, hambrientos y echando de menos todas sus comodidades de antes y a su gente. Tal vez por eso, están a la que saltan y cualquier contestación o comentario puede desembocar en una batalla campal.

La última ha tenido como protagonistas a Alejandro Nieto y Ana Luque. El salvaje volvía de pescar con ganas de cocinar sus peces, pero Nacho Palau y la andaluza que se habían quedado haciendo el fuego, no lo habían conseguido.

Tras preguntar si podía intentarlo él, recibió un no como respuesta porque ellos solo lo habían intentado una vez y estaban convencidos de que lo iban a conseguir. Pero parece que las formas que empleó Ana para decírselo no le gustaron mucho.

Estalla la guerra

“Joder cómo está la Ana, cojones, le sienta todo mal, tío. Me estás cabreando ya, te lo digo”, le decía Alejandro empezando a enfadarse. “Cada vez que habla Ana tiene unas respuestas muy chungas conmigo y me está tocando los huevos ya. Yo nunca te he hablado mal”, continuaba.

“Te estás pasando mucho conmigo, vale Ale. Que no te he contestado mal, están Nacho y Anabel, que no te he contestado en ningún momento mal, te he dicho que voy a hacer fuego”, contestaba ella que también empezó a elevar el tono.

“Estamos sin comer, Ana, venga”, intentaba calmar la situación Nacho que seguía intentando lo del fuego. “Pues él está bien comido para tener esa mala leche conmigo. Que él me ha dicho cosas feas yéndose al agua”, contestaba ella.

“Que si estás cabreada no es mi culpa Ana Luque. Que lo he dicho con toda mi buena intención. Ana, ¿lo puedo intentar yo?... No. Si tú quieres que hablemos así, hablamos así”, le decía Alejandro que no estaba dispuesto a zanjar la discusión.

Al final, Anabel Pantoja también ha intentado mediar con Alejandro diciendo que su amiga ahora está a la que salta, que era mejor que la dejara. Y ahí quedó la cosa, finalmente se hizo fuego y pudieron comer.

La audiencia se pronuncia

Pero la audiencia ha tomado nota. Y es que Ana, que está nominada esta semana por segunda vez y se mide con Alejandro e Ignacio, está un poco más irascible. Ha protagonizado varias broncas con sus compañeros que antes no habíamos visto en ella. Así que, parece que el público lo tiene claro, tiene miedo y está mostrando su verdadero carácter.

Veremos a ver qué pasa este jueves con la expulsión.