Mercedes Bernal, Merchi para los amigos, no ha volado a Honduras para visitar a su hija Anabel Pantoja, pero ha estado presente a través de la televisión apoyando a su hija en todo momento durante su paso por Supervivientes. Tras todo el debate que se ha montado tras decir la concursante que quería ser madre con Yulen Pereira, ella ha hablado.

“Ya es hora también, que el 15 de julio cumple 36 años. Ya es hora, digo yo, que yo quiero ser abuela”, decía en Sálvame donde le han preguntado por este tema. También le han preguntado por Omar Sánchez.

“No voy a entrar en hablar de relaciones personales, ni nada. Que ella lo quisiera ser, estupendo, yo estoy loca por ser abuela, te hablo por mi parte, loca por ser abuela”, volvía a reiterar.

“Lo que haya entre una pareja u otra, no lo sé. Hasta que no salgan y vivan lo que es una relación normalizada de pareja, ya se verán las cosas. Ya sabéis cómo es ella que todo lo dice al momento, lo impulsiva que es, ya ser irán viendo las cosas”, aseguraba”, aseguraba.

Cerca de Omar

Parece que sigue manteniendo relación con el ex de su hija que acaba de cumplir años. “Por supuesto que lo he felicitado, pero lo felicito en privado. Me han escrito mucho por las redes que por qué no le he felicitado en redes y tiene mi felicitación desde las 11 de la mañana”, informaba.

La madre de Anabel tiene claro que recibirá a su hija con los brazos abiertos. “Yo le voy a preparar la ensaladilla y todas sus comiditas, pero de momento, que venga ella. Yo hasta que no haya una relación consolidada yo no voy a empezar otra vez a coger cariño, a encariñarme con la pareja, a encariñarme con la familia, lo he hecho con todas las parejas, no con esta, no vayamos a sacar los pies del tiesto, que lo he hecho con todas las parejas”, dejaba claro.

Contestando a Kiko

Está claro que a Yulen le va a costar ganarse a su suegra. Merchi, tampoco ha dudado en contestar las palabras de Kiko Matamoros que cuestiona la veracidad de los sentimientos de Anabel. “¿Él está dentro del corazón o la cabeza de mi hija?, es tan culto que entiende hasta de sentimientos, hasta de eso entiende”, contraatacaba.

Su situación le impedirá viajar a Madrid para recibir a su hija a su salida, pero no es por falta de ganas.