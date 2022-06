Dura expulsión en ‘MasterChef 10’ que termina con una propuesta de trabajo de Jordi Cruz

MasterChef 10 está a punto de llegar al final y eso provoca que cada semana sean más duras las expulsiones. Esta semana se ha ido uno de los que, para muchos, era uno de los grandes favoritos. Pero es que, a estas alturas, cualquier traspiés pasa factura.

Jokin no podía superar el cocinado de María Lo a la que tenía que enfrentarse en el cocinado final. Era el momento en el que accedía a las cocinas Dabiz Muñoz que proponía a la pareja replicar tres propuestas con los raviolis como protagonistas.

Fueron cayendo los concursantes hasta que llegó el duelo final entre Jokin y María Lo que tenían que elaborar un Pulpo a la galega que fala thai. En la presentación de los platos y sus valoraciones, quedó claro que Jokin tenía las de perder y él, consciente de ello, no podía evitar derramar las primeras lágrimas. “Pase lo que pase eres lo más”, le aseguraba el marido de Cristina Pedroche.

La expulsión

Cuando llegó el momento de compartir la decisión final, se hicieron presentes las sospechas de Jokin que fue expulsado. "Es un orgullo hacer los platos de Dabiz Muñoz. Creo que he hecho un buen trabajo y me voy satisfecho", aseguraba el aspirante a chef.

“Jokin, de verdad, tienes que estar muy orgulloso, muy contento, del trabajo que has hecho en esta prueba y en estos dos meses y medio. Has superado retos muy complicados, has demostrado que tienes mano para la cocina y que tienes madera de campeón y que tienes un futuro por delante que solamente le vas a poner metas tú”, le expresaba Pepe Rodríguez.

Pero quedaba una sorpresa por llegar. “Sabiendo el sacrificio y lo preocupado que has estado por tu familia si tu sueño es ser cocinero y quieres que ellos estén contentos y orgullosos te juro que, si yo te puedo ayudar, serás un gran cocinero. Te espero en la que quieras de mis casas. Yo mismo me voy a preocupar de que tú brilles en la cocina y en tu casa estén contentos”, le decía Jordi Cruz que le hacía esta oferta de trabajo.

Una cocina llena de lágrimas

Jokin terminaba sonriendo con el ofrecimiento y con la expectativa de volver a reunirse con Eva, la compañera de concurso de la que se ha enamorado y que sería la primera que recibiera su visita tras salir del programa.

Las últimas palabras las dedicó para asegurar que se llevaba a todos sus compañeros, al jurado y todo lo que ha aprendido y las lágrimas se multiplicaban en la cocina, sobre todo, por parte de su gran amigo David.

Cada vez quedan menos para postularse como ganadores de esta edición.