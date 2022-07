En el último programa de Sálvame hubo un momento en el que el director anunciaba que había una última hora y que Jorge Javier Vázquez entraba por teléfono para explicarlo. Los colaboradores se preocupaban y atendían la llamada expectantes.

Nada más escucharle hablar empezamos a entender lo que estaba sucediendo. El presentador apenas podía hablar y lo hacía con una voz bastante tocada.

“Únicamente quiero contar que he ido al especialista esta tarde, como veis tengo una voz tremenda que no acabo de recuperar. Voy a tener que estar, como mínimo, fuera, dos semanas, porque tengo una laringitis post covid que me impide hablar y, desde luego, trabajar”, anunciaba ante el gesto atónito de sus compañeros que se quedaban con la boca abierta.

Explicando su ausencia

“Lo digo porque no se me va a ver por lo menos en dos semanas, voy a estar totalmente recluido y con reposo absoluto de la voz y quería comentaros esto. Los últimos programas me costaba hacerlos y tengo que parar inevitablemente”, seguía contando sobre lo que le mantendrá un tiempo alejado de la televisión.

Sus compañeros se preocupaban y le preguntaban si se encontraba bien. “Estoy bien, estoy perfectamente, pero una de las secuelas es la garganta, la voz y no me recupero. Pasan los días y estoy aquí en casa y no me recupero y es únicamente paciencia, paciencia, y paciencia, por lo demás todo bien”, tranquilizaba el dueño del cortijo.

Final de Supervivientes

Rafa Mora quiso preguntarle por la final de Supervivientes que está a la vuelta de la esquina y sería una pena tener que perdérsela otro año. “Yo espero que sí, pero por ahora no puedo avanzar absolutamente nada”, daba como respuesta a si estará o no en ese momento tan importante del programa. Recordemos que en la pasada edición se perdió la final porque un cambio de día hizo que coincidiese con su función teatral que no podía cancelar.

De momento, este jueves no estará en la gala que entendemos que volverá a ser conducida por Carlos Sobera. Sálvame no deja de acumular bajas. También se perderá la clausura del Mediafest.