La hermana de Georgina Rodríguez sale en su defensa tras las críticas por sus fotos robadas en bikini

En los últimos días se ha hablado mucho de las fotos robadas a Georgina Rodríguez en la que podemos ver su cuerpo postparto sin ningún tipo de filtro. Unas fotos que muestran la realidad de muchas mujeres y la normalidad de una persona cuando está atravesando una etapa tan dura como la suya.

Su embarazo gemelar no llegó a buen término para uno de los mellizos y la familia todavía está intentando lidiar con el duelo de un suceso tan trágico que ocurrió hace apenas tres meses. Y parece que no todo el mundo empatiza con eso porque lejos de entender que lo que muestran esas fotografías es lo más normal en su situación, han criticado su actual forma física.

La modelo ha sido muy sutil en su contestación y se ha limitado a compartir en sus historias un artículo que empatizaba con su situación. Su hermana Ivana Rodríguez ha ido más allá. Ella sabe lo que es pasar por eso porque tras ser madre también pasó de los 65 a los 100 kilos convirtiéndose en titular de muchas noticias.

La hermana se pronuncia

“Preciosa mi hermana. Gracias a todas las mujeres empáticas y buenas que la apoyan en este duro momento. No todas son capaces de ponerse en la piel de otra mujer que ha vivido algo así”, empezaba un texto que ha compartido en redes sociales.

“Fue preciosa, es preciosa y será aún más preciosa. ¡Denle tiempo que está recién parida! ¡Qué mala es la envidia! ¡Y no. Las fotos de los veranos anteriores no eran photoshop! Era que no estaba recién parida tras un embarazo doble", terminaba aclarando sobre lo mucho que se ha dicho últimamente.

"Ya me gustaría ver a todos los que hablan mentiras pasando por este trance y con este cuerpazo pero escuchando de todo como la pobre le toca escuchar. ¡Qué poca vergüenza hay que tener! Lo dicho: gracias a la buena gente por su apoyo y cariño siempre", terminaba su defensa.

Y, aunque las críticas siempre hacen más ruido, lo cierto es que también hay mucha gente que ha salido en defensa de la modelo.

#GeorginaRodriguez La mujer de #CristianoRonaldo fue captada mientras disfrutaba junto a su familia un día en yate, a lo que las críticas despertaron por como luce su cuerpo.

Cuerpo que me parece hermoso, totalmente natural a poco de haber dado a luz sus dos mellos. pic.twitter.com/ZbFxBz2shx — Periódico Tuitero/ 🤍 RM⚽️🏆 (@Lasuspendiditaa) July 8, 2022

Cuando uno vive de exponer su vida, es frecuente que se den este tipo de debates, pero habría que reflexionar sobre ello.