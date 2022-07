Granada, Málaga y Valencia, próximas paradas de la gira de Rosalía: ¿Cómo prepararte para la gran cita?

El Motomami Worl Tour no ha hecho nada más que empezar y lo mejor es que ha arrancado aquí, en nuestro país. Almería ha sido la ciudad escogida para dar el pistoletazo a esta gira. Tras su cita en Sevilla, Rosalía se prepara para continuar con su agenda de conciertos. Ahora le toca el turno a Granada, donde actuará esta misma noche 12 de julio en la plaza de Toros. Después, continuará por Fuengirola el 14 de julio, que actuará en el Marenostrum y Valencia que acogerá el show el 16 de julio. Dos paradas antes de aterrizar en Madrid en el WikZin Center el próximo 18 de julio.

La artista catalana ofrecerá un espectáculo sin precedentes por más de 15 países, donde la diversión, la adrenalina y la expectación estarán más que garantizadas. Si no quieres perdértelo por nada del mundo y, además, quieres acudir como una verdadera Motomami, aquí te brindamos algunos tips para ello y quién sabe, puede que así logres convertirte en su mayor fan.

1. Saberte las canciones nuevas

¡No dejes que nada te pille por sorpresa! Si no las has escuchado ya, corre a hacerlo porque la artista catalana ha estrenado tres nuevas canciones con las que ha sorprendido a sus fans en Almería en riguroso directo, ya que fueron los únicos privilegiados en disfrutar en primicia de estos nuevos temas: Lao a Lao, Aislamiento y Dinero y Libertad.

Algo que ha continuado haciendo en Sevilla y seguirá haciendo en todas las paradas de su tour. Así que, si quieres convertirte en su mayor fan, date prisa y apréndetelas. Aunque si ves que ya vas justa, no te preocupes, seguro que por lo menos logras tararearla.

2. Setlist

El repertorio de los shows de Rosalía es otro clásico que no puede faltar y sí, el baile también está incluido. Si aun así no te atreves con esto porque te da vergüenza, entonces canta hasta quedarte afónica. Solo así conseguirás diferenciarte del resto.

3. Look apropiado y a la altura

No podrías ser una Motomami si a la cita no vienes preparada para la ocasión. ¿Qué necesitas? Un look muy streetwear: zapatillas de plataforma; uñas excéntricas y de lo más llamativas; prendas epatantes, pero con un toque sexy y empoderado que guarda también su influencia flamenca, brillos y abalorios y alguna transparencia.

Para que tu look sea de lo más completo no te olvides de incluir un maquillaje muy marcado, ya sea apostando por colores fluor, típicos del verano o por tonalidades más brown.

4. Hidratarse

Entre tanta fiesta, baile y ganas de disfrutar del show de Rosalía no puedes olvidarte de lo más importante: la hidratación. Aunque resulte obvio y estés con toda la adrenlina en tu cuerpo bebe mucha agua, ya que entre las altas temperaturas y el fervor del momento no queremos que sufras un desmayo, tal y como sucedió hace unos días en Sevilla.

La artista catalana, sin dudarlo, paró su show para saber lo que había sucedido. Tras enterarse del desvanecimiento de un fan y tras comprobar que se había recuperado, Rosalía quiso dedicar unas palabras al público.

5. Puedes personalizar tu propio cartel

Los verdaderos fans siempre aprovechan los conciertos para lanzar mensajes a sus ídolos y esta puede ser una buena ocasión para ello. Puedes recurrir al Motomari de Ana Blanco, del que Rosalía ya ha hecho acopio o simplemente, elogiarla con sus letras y demostrarle que tú también eres una Motomami.