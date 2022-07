“No me atrae”: una comensal de ‘First Dates’ ve cómo su cita pasa de ella y trata de coquetar con otra

First Dates siempre trata de unir a persones afines que están en el mismo punto o al menos, que buscan lo mismo. Luego ya es cosa del azar, las ganas, la ilusión y la forma de ser de cada uno lo que hace que finalmente encaje o no. Este dating show conducido por Carlos Sobera lo intenta programa tras programa, pero a veces hay historias que no pueden empezar cuando ni siquiera se presta atención a lo que hay delante.

Esto es exactamente lo que les pasó a Francisco y María en su cita de First Dates, que probablemente podría catalogarse como una de las más incómodas de los últimos tiempos. De poco sirvieron los intentos de ella por sacar conversación y forzarle a decir alguna palabra, ya que desde el primer momento Francisco se mostró muy introvertido y poco receptivo.

Este que, en más de una ocasión, no sabía cómo salir de la situación, se mostró un tanto ausente y no contestó a las preguntas de ella. “No es que sea guapa o fea, es normal y su manera de hablar no me ha gustado”, confesó a los micrófonos del programa.

#firstdates12j

Escucha Francisco, acércate un poquito que te digo una cosita pic.twitter.com/uZyxuJ7yjw — Amargaíta me tenéis (@TeneisMe) July 12, 2022

María que venía dispuesta a todo por encontrar su príncipe azul porque tenía claro que buscaba un “amor verdadero” lo intentó todo. Nada más verle tuvo buen feeling, pero a medida que transcurrió la cita se dio cuenta que Francisco era más bien un príncipe que le salió rana. “No me ha transmitido nada de lo que yo busco en una persona”, aseguró la joven de First Dates.

Francisco parecía coincidir en esta versión. “Se ve que es buena mujer, pero no ha saltado la chispa. No me atrae sexualmente ni nada”, expresó. Y lo que parecía que podría acabar bien y de mutuo acuerdo, acabó convirtiéndose en la peor pesadilla para María.

Que impresentable Francisco, pues María te ha dado una lección de educación #firstdates12j pic.twitter.com/fyCePwT8oy — Maca (@Macaren13303770) July 12, 2022

Francisco se fija en otra chica

El sevillano llegó un momento en el que desconectó por completo de su cita y centró su atención en otra chica que estaba cenando en la mesa de al lado. Lo mejor es que no se cortó ni un pelo delante de María, mientras esta seguía hablando. “Me ha parecido más guapa y afín a mí”, confirmó el invitado.

La joven, que se percató de todo, además de sentirse incómoda declaro que: “Si tuviera que definir mi cita diría que ha sido aburrida”.