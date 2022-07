“Eres fea”: El desacertado comentario en ‘First Dates’ que acaba con calabazas, tensiones y faltas de respeto

El verano y las altas temperaturas también se han instalado en el restaurante más famoso de la televisión, First Dates. El programa de Cuatro también ha querido sumarse a las olas de calor transformando sus instalaciones en una especie de Beach Club para hacer disfrutar a todos los comensales de una experiencia diferente.

Este nuevo formato ha empezado por todo lo alto y, sino que se lo digan a María y Luis que han tenido una cita de lo más pintoresca. María (68 años de edad) ha cruzado las puertas del restaurante de First Dates con las ideas muy claras “No me gusta la gente de mi edad porque no funciona. Quiero que sea potente, limpio, guapo, que tenga buena conversación y buena lengua”, ha explicado a Carlos Sobera y Matías.

Sin embargo, segundos previos ha hecho alarde de su superpoder de seducción. “No sé qué les pasa a los hombres, pero los atraigo muchísimo... Puede que sea porque soy Oriental. Soy como Isabel Presyler, pero más pobre”, ha comentado entre risas. Seguidamente, María le ha dejado una foto de cuando era joven a su cita que, pese a que no tuviese nada que ver con la María actual ya que ha culpabilizado a la pandemia de esos “quilos” de más, ha asegurado que sigue sintiéndose igual de “guapa”.

"Vamos a guardar esto como pista para tu pareja".

El chasco va a ser muy gordo.#firstdates19j pic.twitter.com/B7LPn8tFc1 — Silvino Menéndez (@TFreeshooter) July 19, 2022

Luis (62 años), su cita, nervioso y un tanto aturdido, ha acudido al programa para probar suerte, aunque también ha querido dejar claro lo que buscaba. “Me gusta que sean delgadas, divertidas y que disfruten de la vida”. Al ver el “regalo” que María le ha dejado, Luis no ha podido contenerse: “Miedo me da”.

Las piezas del puzzle no encajan

Luis ha acudido al encuentro de María y las primeras impresiones parecían que no habían cuadrado del todo. “Yo lo pedí con pelo”, le ha manifiestado muy contundentemente ella. Este le ha reprendido de forma cortante: “Yo la quería guapa y esbelta y no...".

Una llamita, un inocente, una boca tentadora y un oso con cola de sirena 🧜‍♂️



¡Nuestro nuestro Beach Club está listo para recibir a nuevas parejas! Nos vemos en una hora en #FirstDates19J ❤️ pic.twitter.com/IQ0TsSHfag — First Dates (@firstdates_tv) July 19, 2022

Jajajajjajajajajajajajjajajajjaajjajajajajajajajajajajajajajajajajaj

Yo le quería con pelo.



Y yo la quería guapa.



Bien empiezan...#FirstDates19J pic.twitter.com/pvdqCyz6aX — yeilou (@yeiloulpz) July 19, 2022

Sobera que, en ese momento, estaba siendo testigo de esa lluvia de zascas les ha tratado de calmar y les ha invitado a darse una oportunidad. Sin embargo, Luis ya muy enfadado, no ha querido disfrutar del encuentro con su cita.

María por su parte y dejando ver que no tenía pelos en la lengua ha vuelto a la carga. “Anda que me han puesto a uno muy feo, además de calvo y antipático. Me ha llamado gorda”, ha dicho ante los micrófonos del programa. Sobera, de nuevo, les ha instado a conocerse y dejar los malos rollos fuera, pero para Luis ya no había marcha atrás. “Las faltas de respeto no las soporto y no iba ya a tener la cita de ninguna de las maneras”, ha expresado en un tono muy malhumorado.

María, muy digna, ha abandonado el restaurante con el ego por las nubes: “Yo soy guapa y valgo más que él”. Aunque no ha dudado en lanzar su órdago final a Sobera: “Me quedo contigo”. A lo que el presentador no ha contestado y directamente se ha limitado a sonreír.