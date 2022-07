Muere Antonio Ibáñez, actor de 34 años de la serie 'Aída' y deja este emotivo mensaje

Antonio Ibáñez, actor de 34 años, ha fallecido como consecuencia de un cáncer. El intérprete es conocido por su participación en Aída, la serie que emitió Telecinco.

Desde hace un año, el actor que anunció su enfermedad en redes sociales, luchaba por recuperar la salud sin perder en la esperanza. Sin tapujos mostraba los tratamientos que recibía para tratar de frenar el linfoma.

Al conocerse la noticia, todos sus compañeros del ámbito cultural han expresado su dolor de diferentes maneras. En su Instagram sus familiares y amigos han dejado un bonito mensaje: "He luchado con todas mis fuerzas, pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. DEP".

La Unión de Actores y Actrices también se ha hecho eco del triste acontecimiento y ha querido rendir un homenaje a Antonio en un tuit en el que dan las condolencias a todas las personas que el actor tenía en su vida.

Ibañez era Licenciado en Bellas Artes y era un artista muy completo. En su trayectoria profesional toco varios palos artísticos ya que hizo teatro en la obra Caníbales y cine en la producción Chicas paranoicas y la conocida serie Aída en televisión.

Triste noticia. Hoy nos despedimos del actor madrileño Antonio Ibáñez.



Desde la Unión de Actores y Actrices queremos trasladar nuestras condolencias a los familiares y amigos/as del actor. #DEP pic.twitter.com/oVa3ak3VwW — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) July 12, 2022

Ibañez era una persona vital y optimista y así lo ha dejado plasmado en sus publicaciones en redes sociales. Al conocer que un linfoma le cambiaría la vida, el actor escribió en Instagram todo un canto a la vida: "No os toméis nada tan en serio. No dejéis el ya te llamo para mañana. Ni ese café. Ni la cita que tenías hace semanas. Si sientes decir te quiero hazlo ¡Qué más da! ¡Volveros locxs por y con vuestros sueños, llevadlos al extremo! ¡Luchad por ellos! Ya sabemos que el “no” ya se tiene, pues para lante y que nos quiten lo bailao' ¡Disfrutad como si no hubiese mañana!", decía a sus seguidores hace poco más de un año tras reconocer su enfermedad.