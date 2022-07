Así fue el adiós definitivo de 'Inocentes', la serie turca que ha enamorado al público de Antena 3

Antena 3 emitió en España la pasada noche del 12 de julio el último capítulo de Inocentes, la serie que ha enganchado a más de 700.000 espectadores en el último año pese a su tardía posición en la parrilla, donde ha ocupado la franja que arranca a las 23:30 horas que anoche correspondió al hueco que seguía a Hermanos, la serie que ha llegado para sustituirla y por la que ahora apuesta Atresmedia.

El final de Inocentes no dejó indiferente a sus fans, que, han aprovechado las redes sociales para lanzar alabanzas sobre esta ficción que ha plasmado una complicada historia de amor entre dos jóvenes, aunque también para quejarse por el trato recibido por parte de Antena 3. Para algunos de ellos, según se ha podido leer en Twitter, la cadena no le ha dado el trato a Inocentes que esta merecía, pues, aunque la han emitido hasta el final, no lo han hecho en el horario habitual para este tipo de series otomanas y en el último capítulo, han decidido programar delante a Hermanos, algo que tampoco les ha parecido bien ya que la serie que ellos querían ver no empezó hasta pasada la medianoche.

En cuanto a la resolución de la trama, el final de Inocentes ha sido calificado por los telespectadores de "maravilloso, genial y muy emotivo", de "enorme", de "impresionante" e incluso hay quien ha asegurado que echarán de menos a la trama y a sus protagonistas.

Pero ¿qué pasó en el capítulo final de Inocentes?

Si eres de los que no pudieron ver anoche la televisión y no temes a los spoilers, de hecho, justamente esto es lo que buscas, sigue leyendo porque aquí te lo contamos todo.

El capítulo 103 de Inocentes, el último de la serie según las fracciones que ha hecho Antena 3, mostró al público cómo los Derenoglu cumplían el último deseo de sus padres y al fin, se sentían libres y felices pasando juntos un día de playa en el que se dedican únicamente a disfrutar de su compañía, a hacer castillos de arena, brindar por su patriarca, bañarse en el mar e incluso, Gülben firmaba su primer autógrafo como escritora.

Además, Ceylan y Han anuncian a los suyos que van a ser padres, algo que ansiaban desde hacía tiempo e incluso, gracias a un salto hacia el futuro que hace la ficción, el público puede saber que la pareja finalmente pasará por el altar.

Por su parte, Safiye consigue ser una madre para los niños del orfanato, algo que Gülben hace también con Masal mientas Neriman decide lanzarse a recorrer el mundo con el apoyo de su familia. Además, ambas hermanas mayores cumplen con la promesa que le hicieron a su padre y aprenden, al fin, a conducir.

El capítulo, en el que se viven momentos divertidos, pero, sobre todo, emotivos, acaba con un baño en el mar en el que los hermanos Derenoglu se bañan juntos en el mar viviendo sin duda, el que es uno de los momentos más felices de sus vidas hasta la fecha.