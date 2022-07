a-ha presenta ‘I'm In’, el primer single de su nuevo álbum: ‘True north’

El nombre de a-ha está indisolublemente ligado al de Take on me, el mayor éxito de toda su carrera discográfica. Hasta tal punto es así que en la mayoría de ocasiones aparecen como uno de los grupos que sirven como ejemplo y definición gráfica de one hit wonder. Pero esta banda ha demostrado y quiere seguir demostrando que son mucho más y su evolución casi 40 años después les lleva a su nuevo proyecto discográfico.

El nuevo sencillo de a-ha I'm In que se lanzó el pasado viernes 8 de julio de 2022 es la primera muestra de su próximo álbum True North. El disco saldrá a la venta el 21 de octubre de 2022 y ya está disponible para reserva en formato CD, doble vinilo negro de 12''; long-play de audio digital para descarga y streaming.

Este elepé, el undécimo de su carrera si nuestras cuentas no fallan, estará compuesto por 12 temas incluyendo I'm In, seis de ellos escritos por Magne y los otros seis por Paul, en el que a-ha subraya su compromiso con la banda al abordar algo nuevo.

'I'm In', una elegía llena de vida, abre una nueva etapa para el trío con el que ponen fin a casi 8 años de silencio discográfico desde la publicación de Cast In Steel (2015). True North es un nuevo álbum y también una película dirigida por Stian Andersen, que captura a a-ha grabando las canciones durante noviembre de 2021 en Bodø (ciudad noruega ubicada 90 km sobre el Círculo Polar Ártico).

"True North llega cargado de un sentido de lugar y una profunda conexión con la forma en que interactuamos con el medio ambiente. Con cada álbum le damos una vuelta más, para ver si hay una manera diferente de hacerlo. Primero, tuvimos la idea de grabar una sesión de estudio en vivo. Luego, filmar una sesión de estudio. Eso creció hasta convertirse en una producción con la orquesta noruega, la Filarmónica del Ártico, con la que hemos colaborado" explica Paul Waaktaar-Savoy en el comunicado de prensa enviado a los medios.

El arreglo orquestal es de Kjetil Bjerkestrand, cuya asociación con a-ha se remonta al sencillo Shapes That Go Together de 1994. En la película, a-ha actúa y graba con la orquesta y conversan sobre True North en el paisaje del ártico.

Esta cinta recogerá el testigo del documental que estrenaron en 2021 y en el que mostraron a su público los últimos 4 años del grupo incluyendo uno de los momentos más duros en plena pandemia. El proyecto mostró los orígenes humildes de sus miembros y se centró en el duro trabajo que tuvieron que hacer después de abandonar su país y perseguir el sueño de ser músicos famosos. Además, el largometraje también ofreció una mirada sobre la actualidad de A-Ha. Dentro del primer tráiler la banda dice 'A-Ha nunca se basó en la amistad; solo tenemos un vínculo a través de la música'.