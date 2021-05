Cada vez están más a la orden del día los proyectos audiovisuales que se encargan de revisar y traer a la actualidad la historia de los artistas y grupos más emblemáticos de la música. El documental de Héroes del Silencio ha sido un auténtico éxito, ya se ha anunciado uno de Janet Jackson por sus 40 años en la música, y dentro de pocos días llegará uno más para conocer más de cerca la trayectoria de uno de los grandes grupos de los años 80: A-Ha.

Será el 12 de junio cuando se estrenará un documental que repasará la historia completa de la agrupación noruega que experimentó un rotundo éxito internacional con su tema de 1985, Take On Me. A-ha: La Película será estrenado en el festival de cine de Tribeca (Nueva York).

Además de la extensión del éxito y de cómo consiguieron tocar los números 1 de varios países con su música, el documental tratará las relaciones y la dinámica de los tres miembros de la agrupación, Pål Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket. Como suele pasar, no tienen una relación tan estrecha como hace unas décadas. Según Variety, el trío de Oslo aún hace presentaciones en directo, pero los dos pimeros solo se ven las caras en el escenario, nunca se juntan en privado.

A-Ha tendrá su propio documental, y ya podemos ver el tráiler

"Siguiendo los altibajos de la banda, Robsahm captura una banda que constantemente buscó desafiarse a sí misma, nunca satisfecha simplemente con repetir los éxitos tempranos. El resultado es una conmovedora historia de invención e intuición creativa, al son de un enorme catálogo de pegajosos ganchos de sintetizador", es la sinopsis del documental que puede leerse en la página oficial del festival.

El proyecto mostrará el resultado de un seguimiento del grupo durante más de cuatro años. Prestará especial atención a los orígenes humildes de sus miembros, y se centrará en el duro trabajo que tuvieron que hacer después de abandonar su país y perseguir el sueño de ser músicos famosos. Además, el largometraje también ofrece una mirada sobre la actualidad de A-Ha. Dentro del primer tráiler la banda dice "A-Ha nunca se basó en la amistad; solo tenemos un vínculo a través de la música".