Belén Cuesta nos habla del futuro de ‘Paquita Salas’: ¿Habrá cuarta temporada?

Paquita Salas comenzó como una webserie, pero acabó por convertirse en una de las series insignia de Netflix España. El personaje de Brays Efe creado los Javis, que se dedica a la representación de actores en un mundo basado en la cultura pop patria, tiene un montón de posibilidades en cuanto a tramas se refiere... Y sin embargo, se quedó en su tercera temporada.

Aunque la última tanda de episodios se estrenó en la plataforma en 2019, aunque los memes continúan a día de hoy en todas partes. Las frases de Paquita siguen retumbando en Twitter, Instagram o incluso TikTok, y eso sin contar a la secundaria de lujo por excelencia, Noemí Argüelles (Yolanda Ramos). Y con todo esto, ¿por qué no hacer una nueva temporada?

La serie bebe de la actualidad más inmediata para ofrecer referencias hilarantes, y con todo lo que ha pasado en tres años, seguro que quedaría un buen resultado. Pero el silencio de sus creadores no da buenas esperanzas a sus fans, que siguen pidiendo más episodios. Y ahora, Belén Cuesta tiene algo que decir.

Como cualquier espectador que se precie sabe, la actriz interpreta a Magüi; la fiel secretaria de Paquita dispuesta a ir al fin del mundo con tal de sacar adelante las órdenes de su jefa. Y gracias a la promoción de Un novio para mi mujer, su nueva película, hemos podido preguntarle en qué punto se encuentra esta nueva temporada.

"La haremos seguro"

Siempre dispuesta a hablar del tema, la andaluza respondía a LOS40 alto y claro: "Querer, hablo por mí, bueno ¡y por mis compañeros también! Que querer queremos todos, sin duda; pero los Javis están que no paran, van a hacer una ahora una serie maravillosa", empezaba a contar. Hace referencia a La Mesías, su nuevo proyecto para Movistar Plus+, una nueva ficción que seguro que les mantendrá bien ocupados hasta su estreno en 2023.

"Yo no dudo que se vaya a hacer, pero cuándo, eso sí que no hay ni una idea de nada. O a lo mejor yo sí tengo la esperanza de que la hagamos", continuaba dando esperanzas a los espectadores. Sin duda, ha dejado claro que el mayor misterio de todos son los calendarios. "La haremos seguro porque lo pasamos muy bien y porque nos apetece, y creo que todos estamos deseando. Al menos, yo lo estoy deseando", confesaba.

Para terminar, hablaba de la única condición que no le gustaría que se diese: "Que no pase mucho tiempo. Yo lo que no quiero es que sea dentro de 20 años". No se cierra a que dentro de dos décadas se produzca Paquita Salas: El Reencuentro, pero está dispuesta a volver a ser Magüi y buscar en el spam del correo de su jefa mucho antes. Aunque está claro que habrá que esperar muy pacientemente para ello.

Paquita Salas está disponible en Netflix.