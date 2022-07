Finn Wolfhard (‘Stranger Things’) se estrena como director y guionista de su primera película

El éxito de Stranger Things no se puede expresar con palabras. Desde que arrancó la serie en 2016, todo su elenco ha ido en ascenso, sobre todo, los más jóvenes que acababan de comenzar su carrera actoral. Uno de ellos es Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike y al que hemos visto crecer de forma muy rápida. Además de ponerse el traje de los Ghostbusters en esta producción, también le hemos en la película Cazafantasmas: Más allá, estrenada en 2021.

Finn Wolfhard tiene más proyectos en mente y no todos actorales. Pronto se va a cumplir el deseo que tiene de dirigir su primera película, ya que va a ser director, guionista y, también, protagonista de una comedia de terror llamada Hell of a Summer. Aún no se conoce la sinopsis de la historia, pero sabiendo la temática va a interesar a más de uno.

No la dirigirá solo, lo hará junto al actor Billy Bryk, con quien se enfundará el traje de director para crear su debut cinematográfico en la gran pantalla. Ambos protagonizarán la película, además de unírseles Fred Hechinger. El rodaje ya tiene fecha de arranque, lo hará este mismo mes de julio en la ciudad de Ontario, en Canadá.

Sin embargo, a pesar de que es su primera película, no es su debut como director. Dirigió, en 2020, el cortometraje Night Shifts, con el que no le fue nada mal. La pieza audiovisual fue presentada en el Festival Film Festival de Canadá y consiguió el premio a Mejor Cortometraje Canadiense. ¡Finn Wolfhard apunta maneras!

Como actor, también está pendiente de estrenar una nueva película, la cual protagonizará junto a Julianne Moore. When You Finish Saving es el título de dicho largometraje, dirigido por Jesse Eigenberg y producido por Emma Stone y 30 West. Además, en el reparto también se encuentra Billy Bryk, su compañero en su primera aventura de co-dirigir una película.