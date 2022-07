Aitana desvela lo que pensaba cuando veía a Miguel Bernardeau besarse con otras en ‘Élite’

Aitana ha sido la gran protagonista del final de temporada de Anda Ya!. La princesa del pop española ha estado el último año muy centrada en su debut como actriz. Sin embargo, ha sacado tiempo para hacer nuevos bops y seguir ampliando su discografía. Tanto es así que durante su visita en el morning de LOS40 ha presentado su próximo sencillo. Se titula Quieres y es un tema junto a Emilia y Ptazeta.

Aitana ha hablado largo y tendido de su nuevo single, pero también ha respondido a las preguntas de los fans. Algunos se han interesado por sus proyectos y otros, los más cotillas, han ido a conocer los detalles más personales de la cantante de Formentera. Ha sido el caso de Gustavo: "Hola, Aitana. Me llamo Gustavo, tengo 11 años y te quería hacer una pregunta. Hemos visto en una serie que tu novio le daba un beso a otra chica. ¿A ti eso te molesta o te da igual?".

Aitana no ha dudado en contar que se trata de una pregunta que le ha hecho mucha gente antes y ha querido responder con toda la sinceridad del mundo. "Yo nunca había estado con nadie que fuera actor y al principio era como 'ay, Dios mío'", ha desvelado la cantante. "Pero luego lo entiendes perfectamente porque es su trabajo y él [Miguel Bernardeau] te lo explica de la mejor forma. Además, luego conoces a sus compañeras y compañeros y son todos un amor. No piensas mal y te da igual. No tiene que tener mayor importancia porque es su trabajo".

Aitana debuta como actriz

Además, Aitana habla ahora con conocimiento de causa. Pronto podremos verla haciendo sus pinitos como actriz en La Última, serie que protagoniza para Disney+ junto a Miguel Bernardeaú, y también en una película que ha terminado de grabar hace poco y que se estrenará en Netflix, previsiblemente, el próximo año. Sobre esta nueva faceta suya también ha hablado en Anda Ya!.

"Ha sido una experiencia maravillosa", ha asegurado Aitana. "Me ofrecieron algunos proyectos hace tiempo, pero tuve que decir que no porque no me sentía preparada. Me estuve preparando y empecé con esos dos, La Última y Tras la pared. De hecho, los empecé porque ambos proyectos tenían que ver con la música".

De momento habrá que esperar para ver a Aitana en acción. No ha dado fechas, pero sí ha compartido con la audiencia de Anda Ya! un detalle importante que deberían tener en cuenta sus fans. "Lo que puedo decir es que lo de Disney se estrenará antes y la serie y la película van a estar bastante espaciadas en el tiempo", ha aclarado.

¿Ganas de ver el debut de Aitana como actriz?