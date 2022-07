Ignacio de Borbón vs Ana Luque: La última expulsión de ‘Supervivientes’ ha dejado sin alegría la isla

Estamos ya en la recta final de esta edición 2022 de Supervivientes y se empieza a perfilar el ranking de ganadores. Esta semana estaban nominados Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón y Ana Luque. Parecía claro quién sobraba en la ecuación y parece que las apuestas iniciales se han cumplido.

El primero en quedarse tranquilo era Alejandro Nieto, para muchos, el gran ganador de esta edición. Aunque tiene grandes rivales y no está nada decidido.

La cosa quedaba entre Ana Luque e Ignacio de Borbón. Una representa la alegría, la buena convivencia, si no miramos sus enfados de las dos últimas semanas y el otro, es un campeón en las pruebas y el benjamín de la edición que ha demostrado que sus 21 años no eran impedimentos para hacerse un hueco en la final.

Estaban los dos abrazados cuando Carlos Sobera ha pronunciado el nombre del concursante que ha decidido salvar la audiencia que no ha sido otro que Ignacio. Mientras él daba las gracias, Ana se abrazaba rápidamente a Anabel Pantoja, su gran amiga en el concurso.

Despedida happy

Mientras Marta Peñate y Nacho Palau se acercaban a felicitar al victorioso, Alejandro y Anabel se juntaban a su amiga recién expulsada.

Una vez dados todos los besos y abrazos pertinentes, Ana Luque se ha dirigido a hacer lo mismo con Lara Álvarez que también le ha dicho que la quiere mucho. Y antes de pronunciar sus palabras de despedida, la andaluza ha querido cantarle a Anabel el Cumpleaños Feliz de Parchís.

“Gracias por este concurso que no habría sido lo mismo sin ti, que me ha tocado la Ana Luque del mundo, que te juro que, de verdad, eres para siempre”, le decía Anabel.

Seguían las despedidas. “Decirle a mi salvaje que va a ser el ganador de esta edición, que eres una puta máquina. Ignacio, que aunque te regañe, te tengo mucho cariño. Nacho Palau, estas dos semanas han sido muy bonitas para ti y para mí. Me has recordado muchas cosas bonitas que tengo en España, me has dado mucho cariño y mucho amor y te lo agradezco. Y Marta, gracias por haberte conocido estos dos días, salvo el día que estuviste mala, me ha encantado conocerte, te lo he dicho esta mañana y me llevo una amiga”, les decía a sus compañeros.

Sus últimas palabras de cariño han ido dirigidas a Lara. “Espero tenerte siempre fuera", le decía. "No lo dudes", respondía la presentadora. "Hemos aprendido a quererte mogollón, eres una excelente personas y superviviente, si antes te queríamos mucho, ahora te queremos lo más", añadía Carlos Sobera.

Se acabó el concurso para ella

Y ha cogido su saco y se ha marchado. Más tarde, ya en la playa y más relajada ha hecho balance de sus tres meses en el concurso. “He sido muy feliz, he pasado penurias, para morirme, pero he sido muy feliz. Me he superado como persona y me siento super feliz”, aseguraba.

“Pensé que podía quedarme por un lado, pero también estaba compitiendo con Alejandro e Ignacio, que son muy fuertes, y era un sí y un no. Decía, puedo, y luego pensaba, es que ellos son muy fuertes”, admitía.

“Decía duraré dos semanas, tres, y cada día he aprendido de este concurso, de mis compañeros, lo bueno y lo malo me lo llevo y ha sido una experiencia maravillosa, estoy super emocionada y agradecida”, aseguraba.

Anabel es lo mejor del programa para ella, “me llevo una amiga para toda la vida. Una persona noble, buena y con un corazón enorme”.

“Lo peor, las discusiones, pelearme la vez que discutí con Marta. Para mí fue un poco duro. Se ha quedado en agua de borrajas, y cuando me he ahogado y me he tomado litros de agua, se ha pasado”, seguía haciendo balance.

Aseguraba que no se ha llevado ninguna decepción con nadie, reconoce que todos se han portado muy bien con ella y salvo alguna cosilla con la comida, todos se han portado muy bien con ella y, según cree, son todos maravillosos.

Ahora le toca volver a España y reencontrarse con los compañeros que fueron expulsados antes que ella porque a estas alturas, ya no hay Playa Parásito.