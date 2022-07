Yulen Pereira recibe en el plató de 'Supervivientes' una dura llamada de su padre

El último expulsado de Supervivientes, Yulen Pereira, llegó ayer al plató de Telecinco y a pesar de haber estado meses en el concurso más arriesgado de la televisión, en el que ha pasado hambre, ha tenido desencuentros, ha dormido al ras del suelo y su corazón ha vivido grandes dosis de emoción, recibió una dura reprimenda de su padre.

Así, sin filtros, el padre del deportista entró en directo, por teléfono para felicitar a su hijo que cumplió 27 años y para decirle que desde ya se tenía que poner en serio a entrenar.

Manuel Pereira, padre del superviviente, se mostró orgulloso del paso de su hijo por el reality pero su objetivo era ponerle las pilas. “Sé que eres un deportista de muy alto nivel y quiero que vuelvas otra vez a demostrar que eres el mejor, el número uno, como siempre lo has hecho. Y, además, tu federación y tu equipo te están esperando con los brazos abiertos. Quieren que vuelvas y que les vuelvas otra vez a liderar, que les lleves a lo más alto, a conseguir el oro olímpico”, afirmó.

Ante estas palabras, Yulen no pudo reprimir unas lágrimas y le prometió a su padre “Papá, no lo dudes, sé que esto es pasajero. Mi sueño es mi sueño y no ha cambiado. Voy a volver, Yulen es Yulen, la esgrima es mi vida”. Sin embargo, Yulen le preguntó a su padre que por qué motivo no había acudido al plató de Mediaset y no obtuvo una respuesta que le convenciera al escuchar "no ha podido ser".

En la visita de la madre de Yulen, Arelys, a la isla hondureña quedó claro que el padre no estaba del todo conforme con lo que se estaba viendo de su hijo. Sin duda, se refería a la relación que inició con Anabel Pantoja.

En una extraña conversación con su madre, está le dio a entender en un lenguaje cifrado, que el atleta estaba demasiado metido en su historia con Pantoja y se estaba dejando eclipsar. A sus progenitores, no les hizo mucha gracia esta relación con una mujer tan mediática.

Ahora tendrán que aguantar el tipo porque la nueva pareja se quiere, tal y como se han demostrado y se dijeron en la despedida. Habrá que ver qué pasa cuando el programa acabe y la pareja se vea en España.